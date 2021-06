Barni Ducati: Das dritte Scheitern hat begonnen

Im dritten Jahr fährt das etablierte Team Barni Ducati früheren Erfolgen hinterher. Nach Michael Rinaldi und Leon Camier läuft es in der Superbike-WM 2021 auch mit Tito Rabat überhaupt nicht. Die Stimmung ist im Keller.

Das Team von Marco Barnabo ist eines der seriösesten im Fahrerlager der Superbike-WM. Jahrelang war Barni Racing in der nach der Saison 2018 abgeschafften Superstock-1000 der verlängerte Arm von Ducati. Seit 2015 ist das italienische Team auch in der Superbike-WM aktiv und wurde 2019 mit Xavi Fores bestes Kundenteam.



Doch von Top-5-Ergebnissen ist man seitdem weit entfernt. Weder Michael Rinaldi (2019) noch Leon Camier bzw. dessen Stellvertreter (2020) konnten die Ducati V4R standesgemäß bewegen. Der diesjährige Pilot, Tito Rabat, reiht sich nahtlos ein und hat in den bisher neun Rennen nur zwei Top-10-Finish eingefahren. In Misano war der ehemalige MotoGP-Pilot in allen Rennen auf den Plätzen 15, 15 und 14 der schlechteste Ducati-Pilot im Ziel.

Sind die Ergebnisse unten, geht es auch mit der Stimmung bergab. Rabat ließ sich nach dem dritten Saisonmeeting zu keiner Aussage bewegen, zu tief die Enttäuschung beim 32-Jährigen Moto2-Weltmeister von 2014. Einzig Teamchef Marco Barnabo äußerte sich zu dem verkorksten Heimrennen.



«In den freien Trainings hatte Tito auf Anhieb eine gute Pace, aber er konnte sich anschließend nicht weiter steigern, um mit den besten Piloten mithalten zu können», sagte der Italiener. «Jedes Set-up, was wir ihm anboten, führte nicht zum gewünschten Erfolg. Tito hat auf der Strecke immer über ein schlechtes Gefühl geklagt. Wir sind von den Ergebnissen enttäuscht, aber das Team hat wie immer mit großem Engagement und Hingabe daran gearbeitet, dem Fahrer ein Motorrad zu geben, mit dem er sich gut fühlt.»

Mit nur 16 Punkten belegt Rabat in der Gesamtwertung Rang 16. Der erst 22-jährige SBK-Rookie Axel Bassani (Motocorsa Ducati) hat bereits 38 Punkte eingefahren. Chaz Davies (Go Eleven Ducati), der in Misano nach zwei Rennstürzen und einem Defekt einen Totalausfall erlebte, hat 48 Punkte.