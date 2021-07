Donington, FP2: MotoGP-Aspirant Garrett Gerloff vorne

Garrett Gerloff (GRT Yamaha) beendete die freien Trainings der Superbike-WM in Donington Park am Freitag als Schnellster. Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) erlebte erneut einen schwierigen Tag und wurde nur 18.

Weltmeister Jonathan Rea hat im ersten freien Training der Superbike-WM in Donington Park am Freitagvormittag mit 1:27,841 min für die Bestzeit gesorgt, der Nordire blieb mit seiner Kawasaki ZX-10RR um 0,264 sec vor Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) und 0,361 sec vor Tom Sykes (BMW).



Nach drei Minuten von FP2 fand sich Sykes im Kies wieder, der Engländer war schon zu Beginn von FP1 ausgerutscht. Razgatlioglu konnte wenig später nur mit viel Können einen Crash vermeiden.

Nach den ersten 15 Minuten hatten sich 13 der 21 Fahrer gegenüber FP1 verbessert. Doch es dauerte bis zwei Minuten vor Schluss, dass in der zweiten 45-Minuten-Session die Bestzeit vom Vormittag unterboten wurde. Garrett Gerloff (GRT Yamaha) übernahm mit 1:27,524 min die Spitze der kombinierten Zeitenliste.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde auf der englischen Strecke fuhr Johnny Rea im Sprintrennen 2019 in 1:27,166 min. Den Pole-Rekord stellte Tom Sykes 2017 mit einer Kawasaki auf, er steht bei 1:26,641 min.

Obwohl die meisten Piloten in den letzten fünf Minuten auf Zeitenjagd waren, kam keiner an die Zeit von Gerloff heran. Damit beendete der Texaner, der vergangenes Wochenende in Assen sein erstes MotoGP-Rennen fuhr, den Freitag als Schnellster vor Rea, Razgatlioglu, Alex Lowes (Kawasaki) und Scott Redding (Ducati).

Erst 10 Minuten vor Ende hatte das BMW-Werksteam das Motorrad von Sykes wieder einsatzbereit. Der Weltmeister von 2013 beendete die Session auf Platz 11, in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 ist er aber Sechster und damit bester BMW-Pilot.

Local-Hero Leon Haslam brachte die schnellste Honda auf Rang 8, Teamkollege Alvaro Bautista wurde nur 15.

Eugene Laverty aus dem BMW-Satelliten-Team RC Squadra Corse musste wegen technischer Probleme an seiner M1000RR zum wiederholten Mal auf das gesamte erste Training verzichten. FP2 beendete der Nordire als 18., den Freitag als 19.

Jonas Folger aus dem deutschen BMW-Team Bonovo MGM erlebte erneut eine Enttäuschung und wurde mit 2,553 sec Rückstand 18.

Der Japanische Meister Kohta Nozane aus dem Team Giansanti Yamaha, der im FP1 lediglich vier Runden fuhr und über 7 sec auf die Spitze verlor, meldete sich für das restliche Wochenende ab. Der 25-Jährige hat sich im Navarra-Test eine sehr schmerzhafte Fraktur an der Kuppe des rechten Mittelfingers zugezogen.

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM, Donington, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP 1 FP 2 1. Garrett Gerloff Yamaha 1:28,681 min 1:27,524 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:27,841 1:27,853 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:28,105 1:28,048 4. Alex Lowes Kawasaki 1:29,028 1:28,131 5. Scott Redding Ducati 1:28,814 1:28,150 6. Tom Sykes BMW 1:28,202 1:28,669 7. Michael Rinaldi Ducati 1:28,560 1:28,324 8. Leon Haslam Honda 1:28,843 1:28,395 9. Lucas Mahias Kawasaki 1:29,505 1:28,462 10. Michael vd Mark BMW 1:29,104 1:28,549 11. Andrea Locatelli Yamaha 1:29,746 1:28,594 12. Chaz Davies Ducati 1:29,172 1:29,064 13. Axel Bassani Ducati 1:29,607 1:29,359 14. Tito Rabat Ducati 1:30,157 1:29,414 15. Alvaro Bautista Honda 1:29,932 1:29,568 16. Isaac Vinales Kawasaki 1:31,880 1:29,780 17. Luke Mossey Kawasaki 1:30,953 1:29,975 18. Jonas Folger BMW 1:30,077 1:30,218 19. Eugene Laverty BMW

1:30,088 20. Christophe Ponsson Yamaha 1:31,579 1:30,253 21. Loris Cresson Kawasaki 1:32,033 1:31,403 22. Kohta Nozane Yamaha 1:35,209