Tom Sykes ist felsenfest überzeugt: BMW steht gut da 02.07.2021 - 20:04 Von Gordon Ritchie

© Gold & Goose Tom Sykes in Donington

Zwei Stürze an einem Tag erlebt man bei Tom Sykes selten, schon gar nicht auf seiner Paradestrecke in Donington Park. Trotzdem war der Engländer bei der Superbike-WM am Freitag Bester des BMW-Quartetts.