Jonas Folger: Kein Fortschritt mit neuem BMW-Chassis

Jonas Folger in Donington Park

Nach dem Navarra-Test hatten Jonas Folger und sein Team Bonovo MGM große Hoffnungen, dass ihnen mit dem neuen Chassis der BMW M1000RR ein Schritt nach vorne gelingt. Doch am Donington-Freitag verlor der Bayer 2,5 sec.

Auch Donington Park bringt bislang keine Erlösung für Jonas Folger. Der Schwindegger verlor in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag 2,553 sec auf die Bestzeit von Garrett Gerloff auf der Yamaha des Giansanti Racing Teams. Noch bedenklicher: Zum besten BMW-Fahrer Tom Sykes auf Platz 6 fehlen ihm 1,875 sec.

Zum ersten Mal ist Jonas in England mit dem neuen, steiferen Chassis der M1000RR unterwegs. Auch Werksfahrer Michael van der Mark setzt auf diese Version. Tom Sykes und Eugene Laverty fahren hingegen weiterhin mit dem Standard-Chassis, das mehr Grip bietet, dafür aber weniger Bremsstabilität hat.

«Mir fehlt es nach wie vor an Vertrauen für das Motorrad», erzählte Folger SPEEDWEEK.com. «Wir haben jetzt zwar einen neuen Rahmen, aber immer noch die gleichen Schwierigkeiten: Dass mir beim Einbiegen in die Kurven das Vorderrad einklappt, und sich das Bike in den Kurven nicht wie gewünscht lenken lässt.»

Weil Sykes auf seiner Paradestrecke deutlich Bester des BMW-Quartetts ist, obwohl er nach einem Sturz nur zehn Minuten im FP2 fuhr, stellt sich die Frage, ob der Standard-Rahmen nicht besser wäre?



«Das kann ich nicht sagen», hielt Folger fest. «Außerdem dürfen wir den Rahmen während des Wochenendes nicht wechseln. Fakt ist, dass Michael das gleiche Chassis fährt und von Grund auf besser zurechtkommt. Er ist einiges schneller als ich. Wir werden uns in den Daten genau anschauen, was er anders macht.»

Folger und van der Mark fuhren ihre beste Runde mit dem weichen SCX-Hinterreifen. Doch während der Niederländer um 1,5 sec schneller war und Zehnter wurde, strandete Jonas auf Rang 18.