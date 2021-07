Donington Park, FP3: Jonathan Rea in eigener Welt

Regen am Samstagmorgen in Donington Park

Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) war der überragende Fahrer im FP3 auf nasser Strecke in Donington Park am Samstagmorgen. Jonas Folger hatte einen harmlosen Ausrutscher, verlor dadurch aber viel Zeit.

Garrett Gerloff aus dem Yamaha-Team von Mirko Giansanti (GRT) sorgte in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag bei schönstem Wetter mit 1:27,524 min für die Bestzeit. Der Texaner blieb 0,317 sec vor Jonathan Rea (Kawasaki) und 0,524 sec vor Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam in England der Regen, FP3 am Samstagmorgen um 9 Uhr Ortszeit fand auf nasser Strecke statt.



Für die erste nennenswerte Bestzeit in der 30-minütigen Session sorgte Rea mit 1:43,262 min in seiner zweiten fliegenden Runde, der Nordire fuhr in diesem Moment 2,5 sec schneller als der Zweitbeste!

Nach zehn Minuten steigerte sich Rea auf 1:41,980 min und lag damit gute zwei Sekunden vor seinen britischen Landsleuten Leon Haslam (Honda), Tom Sykes (BMW) und Alex Lowes (Kawasaki). Jonas Folger war zu diesem Zeitpunkt 13., lag 7 sec zurück und rutschte am Eingang von Kurve 8 aus. Der 27-Jährige konnte seine BMW M1000RR zwar zurück an die Bonovo-Box bringen, nach der Reparatur hatte er aber nur noch Zeit für zwei Runden.

Zur Halbzeit steigerte sich Rea auf 1:41,433 min. Weil es in der zweiten Trainingshälfte bei 16 Grad Celsius Lufttemperatur wieder mehr regnete, blieb es bei dieser Bestzeit. Der Weltmeister fuhr 1,181 sec schneller als sein Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes auf Platz 2!

Vier Minuten vor Schluss stürzte Ducati-Star Scott Redding vor der Melbourne Hairpin auf Platz 12 liegend mit 5,5 sec Rückstand.

Um 11.10 Uhr Ortszeit beginnt die Superpole, um 14 Uhr startet das erste Hauptrennen. England liegt eine Stunde hinter MESZ.

Ergebnisse Superbike-WM Donington Park, FP3:

1. Rea, Kawasaki, 1:41,433 min

2. Lowes, Kawasaki, +1,184 sec

3. Haslam, Honda, +1,288

4. Sykes, BMW, +1,902

5. Gerloff, Yamaha, +2,538

6. Bassani, Ducati, +3,151

7. Davies, Ducati, +3,790

8. Razgatlioglu, Yamaha, +3,841

9. Bautista, Honda, +3,903

10. Locatelli, Yamaha, +3,940

11. Van der Mark, BMW, +4,540

12. Redding, Ducati, +5,570

13. Mahias, Kawasaki, +5,891

14. Vinales, Kawasaki, +6,146

15. Mossey, Kawasaki, +6,329

16. Rinaldi, Ducati, +6,805

17. Laverty, BMW, +6,881

18. Rabat, Ducati, +7,569

19. Folger, BMW, +7,626

20. Ponsson, Yamaha, +8,532

21. Cresson, Kawasaki, +9,758