Donington, Lauf 2: Razgatlioglu treibt Rea in Fehler

Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu lieferten sich im zweiten Superbike-Lauf in Donington einen sehenswerten Kampf um den Sieg. Weil der Kawasaki-Star stürzte, ist der Yamaha-Pilot neuer WM-Leader. BMW auf dem Podest.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Donington Park entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Rennens. Die erste Startreihe bestand aus Kawasaki-Star Jonathan Rea sowie den BMW-Piloten Tom Sykes und Michael van der Mark. In Reihe 2 lauerten Leon Haslam (Honda), Garrett Gerloff und Toprak Razgatlioglu (beide Yamaha). Die beste Ducati von Chaz Davies stand auf Startplatz 8. Ab Startplatz 10 wird das restliche Ranking der Superpole herangezogen.



Im zweiten Lauf entschieden sich alle Piloten für den weichen SCX-Hinterreifen, der von Pirelli eigentlich für das nur halb so lange Superpole-Race entwickelt wurde. Bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit war es bei leichter Bewölkung sonnig und die Strecke trocken bei 35 Grad Celsius Asphalttemperatur.

In den ersten Runden setzten sich Rea, Razgatlioglu und Sykes vom Rest des Feldes ab. In Runde 4 übernahm der Yamaha-Pilot die Führung und zog das Tempo an, das nur Rea mitgehen konnte. Während Sykes in der zehnten Runde Platz 3 an Garrett Gerloff abgeben musste, lieferten sich Rea und Razgatlioglu an der Spitze ein sehenswertes Duell um den Sieg – bis Rea in Runde 11 in Führung liegend stürzte.



Fortan dominierte der talentierte Türke das Rennen und fuhr ungefährdet seinen insgesamt achten Sieg ein. Mit Gerloff auf Platz 2 feierte Yamaha sogar einen Doppelsieg. Sykes holte sich bei seinem Heimrennen als Dritter für BMW ein weiteres Podium.



Weil Rea leer ausging, ist Toprak Razgatlioglu neuer WM-Leader!

Von Startplatz 11 zeigte Scott Redding eine starke erste Runde und ein insgesamt engagiertes Rennen, für das er als bester Ducati-Pilot mit Platz 4 belohnt wurde.



Auch Honda hielt im zweiten Lauf zunächst beachtlich in den Top-5 mit, bis Leon Haslam offenbar mit nachlassendem Reifen bis auf Platz 9 zurückfiel.



Jonas Folger (BMW) gab den zweiten Lauf in aussichtsloser Position liegend frühzeitig mit defektem Schaltautomat auf.

So lief das Rennen:

Start: Rea vor Razgatlioglu, dann Sykes, Gerloff, Haslam und van der Mark.

Runde 1: Rea vorne, Razgatlioglu und Sykes überholen sich mehrfach, bis der Türke sich auf Platz 2 durchsetzte. Dann Haslam, Gerloff und van der Mark. Beste Ducati ist Redding auf Platz 9.

Runde 2: Rea und Razgatlioglu 0,7 sec vor Sykes. Folger auf Platz 20.

Runde 3: Schnellste Rennrunde von Razgatlioglu in 1:28,452 min. Gerloff (5.) vorbei an Haslam (4.).

Runde 4: Razgatlioglu schnappt sich die Führung – ein blitzsauberes Manöver. Sykes (3.) eine Sekunde zurück, Gerloff (4.) 2,3 sec. Redding Achter.

Runde 5: Schnellste Rennrunde Rea in 1:28,212 min. Redding (7.) vorbei an Michael van der Mark (6.). Folger ist Letzter.

Runde 6: Rea lässt sich nicht abschütteln. Sykes (3.) bereits 1,7 sec zurück. Haslam fällt auf Platz 8 zurück.

Runde 7: Mahias (9.) vorbei an Haslam (8.).

Runde 8: Razgatlioglu 0,4 sec vor Rea, Sykes 2,5 sec zurück. Van der Mark und Lowes kämpfen um Platz 6. Schnellste Rennrunde Rea in 1:28,078 min. Folger an der Box.

Runde 10: Rea überholt Razgatlioglu! Gerloff schnappt sich Platz 3 von Sykes.

Runde 11: Sturz Rea in Führung liegend!

Runde 12: Razgatlioglu 2,5 sec vor Gerloff und 3,2 sec vor Sykes. Redding (4.), Lowes (5.), van der Mark (6.).

Runde 14: Razgatlioglu und Gerloff mit mittleren 1:28 min, Sykes und Redding mit hohen 1:28 min.

Runde 15: Davies, Haslam und Rinaldi kämpfen um Platz 7.

Runde 16: Razgatlioglu 2,9 sec vor Gerloff und 4,7 sec vor Sykes. Redding (4.) 6,4 sec zurück. Van der Mark (6.) vorbei an Lowes (5.).

Runde 18: Redding (4.) nur noch 1,2 sec hinter Sykes (3.). Rinaldi (9.) vorbei an Haslam (8.).

Runde 19: Redding holt pro Runde 0,3 sec auf Sykes auf.

Runde 20: Nur die Top-4 fahren noch 1:28 min.

Runde 21: Bautista (12.) überholt Mahias (11.)

Runde 22: Redding 0,3 sec hinter Sykes!

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Gerloff und Sykes. Bautista schnappt sich noch Platz 10 von Locatelli.

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:01,226 min 2. Garrett Gerloff Yamaha + 2,243 sec 3. Tom Sykes BMW + 4,522 4. Scott Redding Ducati + 5,151 5. Michael vd Mark BMW + 13,315 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,444 7. Chaz Davies Ducati + 16,684 8. Michael Rinaldi Ducati + 18,757 9. Leon Haslam Honda + 20,783 10. Alvaro Bautista Honda + 22,938 11. Andrea Locatelli Yamaha + 23,194 12. Lucas Mahias Kawasaki + 25,442 13. Axel Bassani Ducati + 32,898 14. Tito Rabat Ducati + 38,370 15. Eugene Laverty BMW + 39,776 16. Luke Mossey Kawasaki + 43,182 17. Isaac Vinales Kawasaki + 56,811 18. Christophe Ponsson Yamaha + 57,073 19. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 20. Jonathan Rea Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW > 1 min