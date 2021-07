Scott Redding (Sturz/Ducati): «Keine gute Situation»

Im ersten Lauf der Superbike-WM 2021 in Donington musste Scott Redding einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Der Ducati-Pilot stürzte bereits in der zweiten Runde und ist ratlos.

Scott Redding wirkt zunehmend frustriert und ratlos, wie er seine Ducati Panigale V4R zu einem verlässlichen und auf jeder Strecke und bei allen Bedingungen funktionierenden Motorrad macht. So wie der Engländer beim für Ducati wichtigen Meeting in Misano bei Hitze strauchelte, so steht der 28-Redding auch bei seinem Heimrennen in Donington Park bei kühlerem Wetter auf verlorenem Posten.

Dass der Ducati-Pilot in der Superbike-WM 2021 um den Titel kämpfen kann, wird nach seinem Sturz im ersten Lauf immer aussichtsloser. Bereits in der zweiten Runde rutschte Redding auf leicht feuchter Piste mit hohem Tempo in die Wiese.



«Ich bin ok, der Sturz schüttelte mich nur etwas durch», sagte ein enttäuschter Redding. «Ich habe hier nicht das Gefühl, was ich sonst mit der Ducati habe. Es funktioniert nicht natürlich, ich muss mit dem Bike kämpfen. So ist es schwierig, egal ob es trocken oder nass. Ich bin gestürzt, weil ich etwas tun wollte, was das Bike nicht wollte. Um die Kurve so schnell wie die anderen zu fahren, muss ich mehr Schräglage fahren. Das war wohl der Grund, warum es mich rausgerissen hat.»



Auffällig: Alle Ducati-Piloten hatten im ersten Rennen Probleme. Die beste V4R brachte mit Kundenpilot Axel Bassani vom Team Motocorsa ausgerechnet ein Rookie auf Platz 10 ins Ziel. Chaz Davies (Go Eleven) wurde Elfter und der in Misano so starke Michael Rinaldi nur Zwölfter.



«Ich haderte mit dem Grip und weiß echt nicht, was momentan los ist. Normalerweise bin ich im Nassen wirklich stark, aber hier war es wie auf Eis und ich wurde überall überholt. Bei Jonathan sah es dagegen aus, als würde er auf Schienen fahren», verwies Redding auf das verregnete dritte Training. «Es ist schwer für mich: Wir gehen mit dem Set-up in die eine Richtung, dann wieder in die andere Richtung. So kommt man nicht in seinen Rhythmus. Es ist auf dieser Strecke mühselig, wenn man keinen Grip am Hinterrad hat. Wenn ich in den Kurven ans Gas gehe, warte ich auf den Slide.»



«Für die Rennen am Sonntag muss ich nachdenken. Ein Bike zu fahren, zu dem man kein Gefühl hat, ist keine schöne Situation. Ich habe Vertrauen in mein Team, dass sie mir etwas zusammenstellen, was mir meine Aufgabe etwas leichter macht.»

In der Gesamtwertung droht Redding Rang 3 zu verlieren. Mit identischen 104 Punkten lauert Alex Lowes (Kawasaki) als Vierter.

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:36,377 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,419 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 12,261 4. Tom Sykes BMW + 14,625 5. Michael vd Mark BMW + 16,447 6. Leon Haslam Honda + 17,028 7. Garrett Gerloff Yamaha + 33,345 8. Alvaro Bautista Honda + 37,385 9. Lucas Mahias Kawasaki + 43,566 10. Axel Bassani Ducati + 43,836 11. Chaz Davies Ducati + 48,102 12. Michael Rinaldi Ducati + 56,538 13. Eugene Laverty BMW + 59,392 14. Luke Mossey Kawasaki > 1 min 15. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 16. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Andrea Locatelli Yamaha Out Scott Redding Ducati Out Chris Ponsson Yamaha