Donington, Superpole-Race: Zwei BMW auf dem Podium

Bei gemischten Bedingungen holte Kawasaki-Ass Jonathan Rea im Superpole-Race in Donington Park den Sieg. BMW erreichte mit Tom Sykes und Michael van der Mark die ersten Podestplätze mit der M1000RR.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen sind entsprechend der Superpole vom Samstag.

Weil die Piste bei Rennstart um 12 Uhr Ortszeit überwiegend feucht war und nicht davon auszugehen war, dass der Asphalt in der kurzen Distanz vollständig trocknen würde, setzten die meisten Piloten auf Intermediate-Reifen. Manche wie die Ducati-Piloten Scott Redding und Tito Rabat auch auf Regenreifen, was sich als kapitaler Fehler erwies.

Wie im ersten Lauf am Samstag startete Kawasaki-Star Jonathan Rea von Startplatz 1, BMW überraschte mit Michael van der Mark und Tom Sykes mit zwei Motorrädern in der ersten Reihe. Die beste Yamaha stellte Garrett Gerloff (GRT) auf die fünfte Position, Scott Redding die beste Ducati auf Startplatz 6. Für Honda holte Leon Haslam als Siebter die beste Startposition heraus.

Vom Start weg lag Rea in Führung und der Nordire hatte keine Mühe, seine Verfolger über zehn Runden zu kontrollieren. Mit schnellen Rundenzeiten fuhr der Kawasaki-Star ein Polster von 2-3 sec heraus und gewann das Sprintrennen souverän.



Um Platz 2 kämpften nach dem Sturz von Alex Lowes (Kawasaki) die BMW-Piloten sowie Haslam und Gerloff. In den letzten Runden setzte sich zunächst Tom Sykes gegen seinen Teamkollegen als Zweiter durch, während van der Mark Honda-Ass Haslam (4.) und Gerloff (5.) hinter sich lassen konnte. Es sind die ersten Podestplätze von BMW mit der neuen M1000RR. Und zum ersten Mal seit 2013 schafften es zwei BMW-Fahrer in einem Rennen aufs Podium.



Toprak Razgatlioglu (Yamaha) konnte im Sprintrennen seinen Blitzstart vom Samstag nicht wiederholen, verbesserte als Sechster aber seine Startposition für den zweiten Lauf erheblich.

Ein Desaster erlebte erneut Ducati. Scott Redding setzte auf Regenreifen und stellte bereits in der Aufwärmrunde fest, dass seine Wahl falsch war. Nach zwei Runden fand sich der Ducati-Pilot nur noch auf Platz 17 wieder – am Ende wurde der Lokalmatador 18. Die beste V4R brachte Chaz Davies auf der achten Position ins Ziel.



Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) kreuzte auf Platz 16 die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Rea vor Sykes und Lowes. Razgatlioglu Neunter. Folger auf Platz 20.

Runde 1: Rea und Lowes 1,5 sec vor van der Mark und Sykes. Dann Gerloff, Haslam, Mahias und Razgatlioglu.

Runde 2: Rea 2,2 vor van der Mark und Sykes. Lowes als Zweiter gestürzt. Haslam (5.) vorbei an Gerloff (4.). Razgatlioglu Siebter. Rabat ebenfalls gestürzt. Redding nur auf 17.

Runde 3: Sykes, Haslam, Gerloff und Mahias kämpfen um Platz 3. Schnellste Rennrunde Gerloff in 1:31,787 min. Razgatlioglu weiter auf Platz 7. Davies beste Ducati auf Platz 8.

Runde 4: Rea in 1:30,933 min um 3 sec vor van der Mark. Die Gruppe um Platz 3 holt zum Niederländer auf.

Runde 5: Gerloff schnellste Rennrunde in 1:30,795 min, die Zeiten der Top-5 sind sehr ähnlich.

Runde 6: Rea 3,7 sec vor Sykes, van der Mark, Haslam und Gerloff. Mahias (6.) musst abreißen lassen, Razgatlioglu (7.) kommt auch nicht weiter nach vorne. Folger auf Platz 15.

Runde 7: Razgatlioglu schnellste Rennrunde in 1:30,196 min.

Runde 8: Rea nimmt bereits Speed heraus. Razgatlioglu (7.) vorbei an Mahias (6.).

Runde 9: Haslam unter Druck von Gerloff.

Letzte Runde: Rea gewinnt vor Sykes und van der Mark. 4. Haslam, 5. Gerloff, 6. Razgatlioglu, 16. Folger