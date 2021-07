Tito Rabat (Ducati): «Ein ganz mieser Saisonstart»

Nach zwölf Rennen der Superbike-WM 2021 liegt Tito Rabat aus dem Team Barni Ducati mit mageren 18 Punkten auf dem trostlosen 15. WM-Rang. «Ich muss ruhig bleiben und geduldig sein», ermahnt sich der Spanier.

Den Umstieg in die Superbike-WM hat sich Tito Rabat anders vorgestellt. Der 13-fache GP-Sieger, Moto2-Weltmeister von 2014 und ehemalige MotoGP-Fahrer kommt mit der Ducati Panigale V4R des Barni-Teams bislang auf keinen grünen Zweig, Platz 9 in Estoril ist sein einziges einstelliges Ergebnis.

«Wir konnten nur ein Rennen beenden», meinte er zu seinem blamablen Donington-Auftritt, bei dem er lediglich zwei Punkte mitnahm. «Ich kann nicht viel sagen, was positiv wäre. Wichtig ist, ruhig zu bleiben und weiterzuarbeiten. Wir sind mit vielen Problemen in die Saison gestartet, auf den letzten zwei Rennstrecken wurden wir überwältig – ich weiß nach wie vor nicht warum. In Misano hatten wir vorab getestet und waren viel besser. Und aus Donington kann man keine guten Rückschlüsse ziehen. Wir müssen abwarten, geduldig sein und das meiste aus jedem Wochenende herausholen.»

Gegenüber WorldSBK.com sagte der Spanier außerdem: «Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass das ein mieser Saisonstart war, ein ganz mieser. Was ich zu Hause leiste, spiegelt sich auf der Strecke nicht wider. Für mich gibt es keine andere Möglichkeit, als mich mit Geduld zu bewaffnen und ruhig zu bleiben. Über die Jahre gewöhnst du dich daran, dass du dir die Motivation für die Rennstrecke zu Hause holst, wenn die Ergebnisse nicht kommen. Letztlich geht es darum, dass du jede Menge Selbstvertrauen hast, das ist das Wichtigste. Ich weiß, dass ich schnell bin und 100 Prozent meiner Möglichkeiten einbringe.»

Mit Assen (23.–25. Juli) steht als nächstes eine Strecke an, die Rabat aus seinen vielen GP-Jahren bestens kennt. Trotzdem sagt er: «Ich plane nichts für Assen. Ich hoffe stark anzukommen, wie ich das auch in Donington tat. Ich möchte meine ruhige Mentalität behalten, egal ob es gut oder schlecht läuft. Du musst es schaffen, alles andere auf die Seite zu schieben.»