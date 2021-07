Loris Baz (Ducati): Steinschlag wie beim Motocross

Mit zwei zweiten Plätzen in Laguna Seca erlebte Loris Baz sein bislang bestes Wochenende in der US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica. Die Ducati des Franzosen läuft immer besser.

Jake Gagne, 2018 Vollzeit für das Team Red Bull Honda in der Superbike-WM am Start und nie besser als auf Platz 9, ist der Dominator der US-Superbike-Meisterschaft 2021. Der heutige Yamaha-Pilot ging beim Auftakt in Road Atlanta leer aus, die neun Rennen seither gewann der Kalifornier.

Loris Baz, der für die Superbike-WM 2021 keinen reizvollen Platz fand und in die USA zum Team Warhorse HSBK Ducati wechselte, kommt immer besser in Fahrt. Nach zweiten Plätzen in Virginia und Road America schaffte er es in Laguna Seca am vergangenen Wochenende gleich zweimal als Zweiter aufs Podium. Besser war nur Gagne, der jeweils eine gute Sekunde vor dem Franzosen gewann.

«In Virginia gewann Gagne mit 14 sec Vorsprung, wir kommen ihm näher», erzählte Baz, der in der Gesamtwertung auf Platz 5 liegt. «Bislang konnte ich ihn bis zur zweiten Runde sehen, jetzt bis zur Zielflagge. Dieses Wochenende hatten wir während der Rennen keine Probleme mit dem Motorrad und auch kein Pech.»

«Im zweiten Rennen hatte ich zum ersten Mal in dieser Saison einen guten Start», hielt der 28-Jährige fest, der das Rennen sogar kurzzeitig anführte. «Jake musste in Kurve 5 eine weite Linie wählen, dort lagen viele Steine. Ich bin froh, dass er nicht stürzte, das wäre erschreckend gewesen. Ich war nahe an ihm dran, die Steine trafen mich wie beim Motocross. Ich konnte ihn überholen, musste aber in der folgenden Kurve weitgehen. Dann konterte er innen, wir waren Ellbogen an Ellbogen. Dann bogen wir in die Corkscrew ein und sein Ellbogen hing auf meinen Wings. In der nächsten Kurve kam auch noch Josh Herrin und wir fuhren die ganze Gerade Ellbogen an Ellbogen. Ich schaute, dass ich Jake am Hinterrad blieb. Er machte einige Fehler, sie reichten aber nicht, dass ich vorbeikomme. Ich konnte auch nicht schneller fahren, also brachte ich Platz 2 nach Hause.»

In der Gesamtwertung führt Gagne mit 225 Punkten souverän, ihm folgen Mathew Scholtz (165) und Herrin (145), Baz hat 122 Zähler.



ZU DEN ERGEBNISSEN



ZUM STAND