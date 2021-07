MotoAmerica: Jake Gagne seit neun Rennen ungeschlagen

Der frühere Superbike-WM-Pilot Jake Gagne (Fresh N’ Lean Attack Yamaha) dominiert die US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica. Auch in Laguna Seca war er nicht zu besiegen.

Außer das Auftaktrennen in Road Atlanta konnte Jake Gagne sämtliche Rennen der MotoAmerica-Saison 2021 gewinnen, inzwischen neun in Folge. Beim fünften Event in Laguna Seca gewann der 27-Jährige aus San Diego jeweils eine gute Sekunde vor Ducati-Pilot Loris Baz, in der Gesamtwertung führt der Amerikaner nach fünf Events souverän mit 225 Punkten. Mathew Scholz als Zweiter hat bereits 65 Punkte Rückstand, Baz ist mit 122 Punkten Fünfter.

Gagne startete von Pole-Position, fiel im zweiten Lauf nach einem Fehler in Kurve 5 aber auf den dritten Platz hinter Baz und Scholtz zurück. In Rainey Corner konnte er Platz 1 zurückerobern und blieb für den Rest des Rennens unbehelligt, auch wenn Baz immer in Schlagdistanz war.



Baz, der wie Gagne früher in der Superbike-WM fuhr, schaffte es zum vierten Mal auf Platz 2. «Zum ersten Mal in dieser Saison gelang mir ein guter Start», erzählte der Franzose. «Ich schaute, dass ich Jake am Hinterrad blieb und setzte ihn unter Druck. Er machte eine Reihe Fehler, aber nicht genug, um ihn überholen zu können. Ducati und das Team leisten hervorragende Arbeit, um das Motorrad jedes Wochenende besser zu machen. Inzwischen sind wir viel näher an Jake dran.»

