Toprak Razgatlioglu (3./Yamaha): «Das war Pech»

Nach einem Sturz in der Superpole bewies Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu Nervenstärke und erreichte als Dritter im ersten Superbike-Lauf in Assen mehr als nur eine Schadensbegrenzung.

Toprak Razgatlioglu dämpfte im Vorfeld die Erwartungen für das Meeting der Superbike-WM 2021 in Assen. Denn das Streckenlayout entspricht nicht seinem natürlichen Fahrstil und im Gegensatz dazu ist Titelverteidiger Jonathan Rea auf der niederländischen Piste eine Macht.

Dafür zog sich der Yamaha-Pilot prächtig aus der Affäre: Am Freitag nur 0,3 sec hinter dem Nordiren und in der Superpole bewies der talentierte Türke Nervenstärke, als er nach einem frühen Sturz zu einer Schnellreparatur an die Box eilte und anschließend den zweiten Startplatz eroberte.



«Mein Team und Kenan sagten mir, dass der sechste Platz ausreichen würde», erzählte Razgatlioglu SPEEDWEEK.com grinsend. «Ich fühlte mich nach dem Sturz unter Druck, weil ich für das Rennen unbedingt eine gute Startposition wollte. Es lief dann ziemlich gut und ich konnte eine ordentliche Rundenzeit fahren.»

Auch im ersten Rennen sah es nicht danach aus, als würde sich der Yamaha-Pilot zurückhalten.



«Die ersten Runden fuhr ich hinter Johnny und hielt den Sieg für möglich – dabei ist das nicht mein bestes Wochenende und Johnny fährt hier eine schnelle Runde nach der anderen. Aber im Rennen war er nicht so schnell wie erwartet und ich konnte ihm recht leicht folgen», erklärte Razgatlioglu. «Nach ein paar Runden fingen bei mir aber die Rutscher am Vorderrad an und ich konnte die Pace von Johnny nicht mehr mitgehen. Scott hat mich dann überholt und ich konterte in Runde 20 – aber dann wurde das Rennen abgebrochen – da hatte ich Pech.»

Razgatlioglu klagte über massiven Reifenverschleiß, vor allem an der Front.



«Ich favorisiere immer den SC1 Vorderreifen, auch hier in Assen, aber seltsamerweise war rechte Reifenflanke total zerstört», grübelte der 24-Jährige. «Garrett hatte denselben Reifen gewählt, aber bei ihm war alles ok. Und hinten hatten wir erstmals den SC0 verwendet – die Yamaha kommt besser mit dem SCX zurecht. Überraschenderweise hat sich der Hinterreifen nicht schlecht verhalten.»

Die Führung in der Gesamtwertung musste Razgatlioglu mit 199 Punkten wieder ab Jonathan Rea (Kawasaki) abgeben, der nach seinem 13. Assen-Sieg bei 206 Punkten steht.

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 30:48,682 min 2. Scott Redding Ducati + 3,093 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,214 4. Michael Vd_Mark BMW + 4,478 5. Andrea Locatelli Yamaha + 6,139 6. Garrett Gerloff Yamaha + 7,901 7. Tom Sykes BMW + 11,182 8. Leon Haslam Honda + 14,945 9. Chaz Davies Ducati + 19,044 10. Axel Bassani Ducati + 19,231 11. Isaac Vinales Kawasaki + 33,244 12. Leandro Mercado Honda + 33,462 13. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 14. Andrea Mantovani Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Kohta Nozane Yamaha Out Lucas Mahias Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Alex Lowes Kawasaki Out Alvaro Bautista Honda