Scott Redding (2./Ducati) ließ den Hammer fallen

Scott Redding (45) kämpft in Assen wieder an der Spitze

Sieben Rennen in Folge verpasste Scott Redding das Podium. Im ersten Lauf der Superbike-WM 2021 in Assen beendete der Ducati-Pilot als Zweiter diese Durststrecke.

Im Superpole-Race in Estoril stand Scott Redding zuletzt auf das Podium, bei den Meetings in Misano und Donington erlebte der Engländer teilweise ein Desaster und wirkte zunehmend frustriert. Doch in Assen präsentiert sich der Aruba.it Ducati-Pilot wie ausgewechselt und kämpfte mit Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) an der Spitze.

Während Rea seinen 13. Sieg in Assen einfahren konnte, rang Redding in den letzten Runden den Yamaha-Piloten nieder und wurde Zweiter.



«Ich fühlte mich richtig gut. Meine Pace war ordentlich und ich konnte eine Lücke zu den Jungs schnell wieder zufahren. Nur beim Start hatte ich wieder ein paar Schwierigkeiten», erzählte der 28-Jährige beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich konnte meine Pace recht locker fahren und dachte mir, mal schauen wie es sich entwickelt. Mein Gefühl sagte mir, dass Johnny den neuen SCX-Reifen einsetzt und ich war gespannt. Als er sich ein wenig absetzen konnte, überholte ich Toprak.



«Toprak verwickelt mich dann in einen kleinen Fight und dadurch kam Johnny noch weiter von uns weg», schilderte Redding weiter. «Dann ließ mein Vorderreifen auf der rechten Flanke nach undich glaube, bei Toprak Razgatlioglu auch. Ich ließ dann für eine Runde den Hammer fallen und fuhr eine 1:35,5 min, was eine halbe Sekunde schneller war als was wir zuletzt fuhren. Die roten Flagge haben es dann beendet.»

Habt ihr am Set-up für das Rennen etwas verändert?



«Rein gar nichts! Das Bike war wie am Freitag. Es liegt alles an der Temperatur und das scheint das zu sein, woran wir arbeiten müssen», grübelte Redding. «Für Sonntag werden wir aber versuchen, ein wenig die Front zu verbessern. Wäre der Reifen nicht eingegangen, hätte ich mit Johnny um den Sieg kämpfen können. Johnny hatte scheinbar keinen Drop und konnte seine Pace bis zum Ende durchziehen. Aber nach ein paar schwierigen Meetings wieder auf dem Podium zu stehen und an der Spitze zu kämpfen, tut gut.»

In der Gesamtwertung belegt Redding mit 137 Punkten den dritten Rang, auf WM-Leader Rea fehlen ihm bereits 69 Punkte. Vor dem viertplatzierten Alex Lowes hat der Ducati-Pilot 23 Punkte Vorsprung.

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 30:48,682 min 2. Scott Redding Ducati + 3,093 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,214 4. Michael Vd_Mark BMW + 4,478 5. Andrea Locatelli Yamaha + 6,139 6. Garrett Gerloff Yamaha + 7,901 7. Tom Sykes BMW + 11,182 8. Leon Haslam Honda + 14,945 9. Chaz Davies Ducati + 19,044 10. Axel Bassani Ducati + 19,231 11. Isaac Vinales Kawasaki + 33,244 12. Leandro Mercado Honda + 33,462 13. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 14. Andrea Mantovani Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Kohta Nozane Yamaha Out Lucas Mahias Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Alex Lowes Kawasaki Out Alvaro Bautista Honda