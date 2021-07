Yamaha-Star Razgatlioglu fassungslos: «Bin wütend»

Der Abschuss durch Garrett Gerloff im zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Assen hat den Titelambitionen von Toprak Razgatlioglu einen herben Dämpfer verpasst. Der Yamaha-Star ringt um Fassung.

Das zweite Superbike-Rennen am Sonntagnachmittag in Assen begann mit einem Paukenschlag der besonderen Art. In der ersten Kurve kreuzten sich die Linien der Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu und Garrett Gerloff, wobei ausgerechnet der WM-Zweite stürzte und ausschied.



Die Schuldfrage war eindeutig: Gerloff startete als Achter aus der dritten Reihe, bremste aber zu spät und tauchte neben dem vorne liegenden Razgatlioglu auf – dabei ist bereits der Türke als Spätbremser bekannt!

Der US-Amerikaner, der bereits mehrfach in strittige Vorfälle verwickelt war, erhielt von der Rennleitung eine Durchfahrtstrafe und stürzte bei der danach folgenden Aufholjagd. Razgatlioglu war so frustriert, dass er augenblicklich zusammenpackte und die Rennstrecke Richtung Flughafen Amsterdam verließ. Erst als der Adrenalinpegel sank, äußerte sich das Yamaha-Aushängeschild.



«Garrett hat im zweiten Rennen einen schlimmen Fehler gemacht und ich bin mir nicht sicher, warum er in der ersten Kurve so hart gebremst hat – ich war überrascht und bin nur wütend, weil wir so viele Punkte für die Meisterschaft verloren haben», sagte der 24-Jährige. «Am Start überholte ich Rinaldi in die Kurve. Es war schon nicht einfach, mein eigenes Bike rechtzeitig abzubremsen. Warum Garrett trotzdem noch in mich krachte, verstehe ich nicht. In Most werde ich nur um den Sieg kämpfen, ich schaue nicht mehr auf die Meisterschaft. An diesem Wochenende hatte ich Pech, aber wir kämpfen wieder hart im nächsten Rennen.»

Auch bei Pata Yamaha-Teamchef Paul Denning hat der Vorfall Spuren hinterlassen.



«Toprak hatte vom Start weg seinen Job gemacht, machte seine gewohnte, kontrollierte Spätbremsung, um in Kurve 1 die Führung zu übernehmen. Es ist es sehr schwierig nachzuvollziehen, was sich Garrett dabei dachte – oder auch nicht dachte –, von so weit hinten zu kommen und den Sturz zu verursachen», grübelte der Engländer. «Ein enttäuschendes Ende eines sehr positiven Wochenendes, aber wir lassen den Kopf nicht hängen und freuen uns auf die Wiedergutmachung in Most.»

In der Gesamtwertung liegt Razgatlioglu zwar weiterhin aussichtsreich auf Platz 2, der Rückstand auf Jonathan Rea (Kawasaki) beträgt nach Assen aber 37 Punkte. Geschenke, wie der Sturz im zweiten Lauf in Donington, darf Razgatlioglu vom konstanten Kawasaki-Piloten nicht erwarten.

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:27,685 min 2. Scott Redding Ducati + 1,605 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 3,431 4. Chaz Davies Ducati + 8,695 5. Alvaro Bautista Honda + 9,584 6. Michael vd Mark BMW + 12,691 7. Alex Lowes Kawasaki + 12,992 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,752 9. Axel Bassani Ducati + 19,087 10. Leon Haslam Honda + 19,629 11. Tito Rabat Ducati + 20,974 12. Kohta Nozane Yamaha + 34,615 13. Leandro Mercado Honda + 35,640 14. Isaac Vinales Kawasaki + 38,917 15. Tom Sykes BMW + 47,840 16. Andrea Mantovani Kawasaki + 56,387 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Garrett Gerloff Yamaha > 1 min Out Toprak Razgatlioglu Yamaha > 1 min