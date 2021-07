Lucas Mahias (Kawasaki): Sturz, Kahnbeinbruch, OP

Mit einem Sturz im ersten Lauf der Superbike-WM 2021 in Assen endete das Rennwochenende von Puccetti-Pilot Lucas Mahias abrupt. Der Franzose will sich keine lange Auszeit gönnen.

In seiner ersten vollen Saison in der Superbike-WM schlägt sich Lucas Mahias wacker. Seit Donington Park zeigt die Formkurve des Kawasaki-Piloten nach oben, immer häufiger tauchte die ZX-10RR mit der Startnummer 44 auf in den Top-8 auf.

An Assen musste der Supersport-Weltmeister von 2017 aber einen Rückschlag hinnehmen, als er im ersten Rennen stürzte und sich dabei das Kahnbein an der linken Hand brach. Sein Motorrad überschlug sich im Kiesbett mehrmals und wurde arg demoliert.



«Es war ein Sturz bei hoher Geschwindigkeit. Der Lernprozess ist schwierig, aber der Speed ist da», betonte Mahias. «Mein Start war stark und ich machte Positionen gut, als ich plötzlich stürzte. Ich erinnere mich nicht an den Sturzes. Ich weiß nur, dass ich starke Schmerzen in meinem linken Handgelenk verspürte. Es tut mir leid für das ganze Team, für das zerstörte Motorrad.»

Eine Operation ist bei dieser Art von Verletzung unausweislich, sofern man nicht wochenlange Pause in Kauf nehmen will. Bereits am Freitagabend flog Mahias in seine Heimat.



«Ich reise sofort zurück nach Frankreich, um mich einer Operation zu unterziehen und den Bruch versorgen zu lassen», erklärte Mahias. «Ich hoffe, dass ich mit etwas Metall in der Hand so schnell wie möglich wieder auf meine Kawasaki steigen kann.»