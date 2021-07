Jonathan Rea (Kawasaki): «Hatte auch schlechte Jahre»

Seit Assen ist Jonathan Rea der Pilot mit den meisten Siegen auf einer spezifischen Rennstrecke. Der Nordire überflügelte den bisherigen Rekordhalter, Legende Carl Fogarty, an einem Wochenende gleich um drei Siege.

Für Carl Fogarty und Jonathan Rea ist der TT Circuit Assen gleichermaßen eine besondere Rennstrecke. Auf keiner anderen Piste fuhren die beiden Multi-Weltmeister so viele Siege ein, gleichzeitig konnte auch kein anderer Superbike-Pilot auf einer anderen Rennstrecke häufiger auf das oberste Podest steigen.

Foggy fuhr in seiner Karriere zwischen 1993 und 1999 zwölf Siege auf der niederländischen Piste ein. Rea kam am vergangenen Wochenende mit derselben Anzahl von Siegen nach Assen, um mit drei weiteren Triumphfahrten die Messlatte auf 15 zu erhöhen!



«Das bedeutet mir nicht wirklich etwas – etwas stolz bin ich darauf natürlich schon», gab Rea im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Es gibt mir aber auch auch das Gefühl, alt zu sein. Jetzt habe ich 15 Siege in Assen, allerdings hatte ich auch wirklich schlechte Jahre hier. Dass wir drei Rennen an einem Wochenende fahren, macht eine solch Anzahl etwas leichter. Doch: Ich fühle mich alt und bin stolz darauf.»

Seit seinem Aufstieg in die Superbike-WM im Jahr 2009 verbuchte Rea in Assen nur 2012 im ersten Lauf keine Zielankunft. Seine schlechtesten Platzierungen stammen aus seiner Rookie-Saison mit den Plätzen 7 und 5. In allen anderen Rennen stand der Kawasaki-Star immer (!) auf dem Podium.