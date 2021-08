Honda-Probleme: «Das kann die Elektronik nicht lösen»

Um mit der Fireblade aufs Podium fahren zu können, muss Honda grundlegende Verbesserungen finden. Auch bei der Superbike-WM in Most wurde Alvaro Bautista von seinem Motorrad bitter enttäuscht.

Startplatz 11, in den Rennen die Ränge 7, 9 und 10: Für den ehemaligen Vizeweltmeister und 16-fachen Laufsieger Alvaro Bautista war auch das Wochenende in Most niederschmetternd. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Honda Racing Corporation (HRC) als die schlagkräftigste Rennabteilung der Welt gilt. Oder zumindest galt, wenn man sich die anhaltenden Misserfolge in der Superbike- und MotoGP-WM vor Augen hält.

Am Speed des Spaniers gibt es keine Zweifel: Sobald Honda eine Verbesserung am Motorrad findet, fährt er augenblicklich schneller. Doch seit der Premiere der Triple-R im Februar 2020 auf Phillip Island in Australien haben die Gegner größere Fortschritte erzielt, Honda fiel gegenüber dem Vorjahr sogar zurück.

«Das Wochenende war genauso hart wie alle anderen davor», erzählte Bautista SPEEDWEEK.com in Tschechien im Vier-Augen-Gespräch. «Wir sind mit unseren Problemen sehr gestrauchelt. Das Bike ließ sich kaum einlenken, es war ein dauernder Kampf. Der Motorcharakter ist zu aggressiv. Wir können nicht alle Power nützen, sondern müssen diese deutlich reduzieren und viel mit der Elektronik arbeiten. Das ist nicht einfach. Ich muss viel mehr Meter als die anderen fahren, um meinen Kurvenspeed nicht zu verlieren. Letztlich kämpfe ich mehr mit dem Motorrad als mit den Gegnern.»

Weshalb ist es für eine so erfahrene und erfolgreiche Firma wie HRC so schwierig, die Elektronik für dieses Motorrad optimal einzustellen? «Die Elektronik ist nur dazu da, um zu helfen», hielt Alvaro fest. «Eine gute Elektronik alleine hilft dir nicht. Wir haben ein Motorrad und einen Motor – und die Elektronik, die dem Motorrad dabei hilft, gut zu funktionieren. Wir haben zu wenig mechanischen Grip, dieses Problem kann die Elektronik nicht lösen. Die Aggressivität des Motors können wir mit der Elektronik zügeln, dann haben wir aber viel weniger Leistung. Wir müssen also eine Balance zwischen Performance und Fahrbarkeit finden.»

Der Spanier weiter: «Sie straucheln mit der Elektronik, weil wir keine gute Grundabstimmung haben, die es uns erlauben würde, mit der Elektronik freier zu arbeiten. Wir müssen mit der Elektronik ständig eingreifen, um das Bike fahrbarer zu machen. Unser Problem ist nicht alleine die Elektronik, sondern der beschriebene Mix aus allem. Ich hoffe, dass wir bald die neuen Konzessionsteile bekommen. Wir haben einige Ideen, die japanischen Ingenieure arbeiten daran. Diese Teile müssen wir dann aber auch erst probieren. Wenn sie sich bewähren, setzen wir sie gerne im Rennen ein. Hoffentlich machen wir mit ihnen einen großen Schritt nach vorne. Wir brauchen große Änderungen, kleinen Schritte reichen nicht.»

Nach 18 Rennen liegt Bautista mit 84 Punkten auf dem mageren elften Gesamtrang, Teamkollege Leon Haslam (68) ist 13.

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,587 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 12,460 4. Andrea Locatelli Yamaha + 15,206 5. Michael Rinaldi Ducati + 19,479 6. Alex Lowes Kawasaki + 19,901 7. Michael vd Mark BMW + 20,034 8. Garrett Gerloff Yamaha + 20,250 9. Tom Sykes BMW + 24,043 10. Alvaro Bautista Honda + 25,257 11. Leon Haslam Honda + 29,203 12. Chaz Davies Ducati + 38,396 13. Tito Rabat Ducati + 41,674 14. Kohta Nozane Yamaha + 45,843 15. Christophe Ponsson Yamaha + 54,144 16. Jonas Folger BMW + 54,354 17. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 18. Karel Hanika Yamaha > 1 min 19. Marvin Fritz Yamaha > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Axel Bassani Ducati Out Alessandro Delbianco Honda