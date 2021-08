Most, Lauf 2: Sieg für Scott Redding, Rea deklassiert

Scott Redding holte sich den letzten Sieg in Most

Den Sieg im zweiten Superbike-Lauf in Most räumte grandios Ducati-Ass Scott Redding ab; Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wurde Zweiter. Kawasaki-Star Jonathan Rea war chancenlos. Fritz gestürzt.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Most entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Startreihe bestand aus Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Scott Redding (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki). In Reihe 2 lauterten Andrea Locatelli (Yamaha), Tom Sykes (BMW) und Garrett Gerloff (Yamaha).



Bei Rennstart zur ungewohnten Zeit um 15:15 Uhr präsentierte sich das Wetter konstant und sommerlich, von Regen war weit und breit nichts zu sehen.Wie im ersten Rennen entschieden sich mehrere Piloten für den SCX-Reifen, der von Pirelli eigentlich für das nur halb so lange Superpole-Race entwickelt wurde.

Razgatlioglu übernahm nach dem Start die Führung und legte sofort eine hohe Pace an, Locatelli, Redding und Rea folgten dem Yamaha-Star. Ab Runde 4 übernahm Redding die Führungsarbeit und setzte sich mit den schnellsten Zeiten sukzessive von seinen Verfolgern ab. Nach 22 Runden preschte der Ducati-Pilot mit über 3 sec Vorsprung zu seinem dritten Saisonsieg.



Als Zweiter holte Razgatlioglu Punkte auf Rea auf, der als Dritter mit 12 sec Rückstand förmlich deklassiert wurde. In der Gesamtwertung liegt der Rekordweltmeister nur noch 3 Punkte vor dem talentierten Türken.

Nachdem Tom Sykes lange in den Top-6 mitfuhr, sorgte am Ende aber Michael van der Mark als Siebter für das beste BMW-Finish im zweiten Lauf. Sykes kam als Neunter ins Ziel. Bonovo MGM-Pilot Jonas Folger verpasste als 16. die Punkteränge.



Wildcard-Pilot Marvin Fritz zeigte im zweiten Rennen erneut eine starke Leistung. Der Yamaha-Pilot versuchte Honda-Ass Álvaro Bautista einzuholen, als er auf Platz 12 liegend stürzte. Fritz nahm das Rennen wieder auf und kam als 19. ins Ziel.



Honda blieb im letzten Rennen blass. Bautista wurde mit 25 sec Rückstand Zehnter, vier Sekunden hinter dem Spanier sah Leon Haslam als Elfter das karierte Tuch.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Locatelli, Redding und Rea nach der Schikane. Sturz von Bassani und Delbianco.

Runde 1: Razgatlioglu, Locatelli und Redding gleichzeitig über die Linie, Rea 0,3 sec zurück. Sykes Sechster, Haslam Siebter. Fritz 15. und Folger 17.

Runde 2: Schnellste Rennrunde Razgatlioglu in 1:32,827 min. Van der Mark macht in der Anfangphase Boden gut und ist Zehnter. Fritz (14.) vorbei an Ponsson auf Platz 14.

Runde 3: Redding mit schnellster Rennrunde in 1:32,674 min neuer Zweiter. Rea (4.) 0,7 sec zurück. Folger (17.) überholt Cresson (16.)

Runde 4: Redding macht Druck und schnappt sich in 1:32,439 min die Führung. Dann Razgatlioglu, Locatelli und Lowes.

Runde 5: Redding 0,5 sec vor Razgatlioglu, 0,9 sec vor Locatelli und 1,4 sec vor Rea. Fritz hat Rabat überholt und ist 13., Folger hängt hinter Ponsson.

Runde 6: Rea verliert pro Runde 0,5 sec auf Redding und gerät unter Druck von seinem Teamkollegen Lowes.

Runde 7: Redding 0,7 sec vor Razgatlioglu. Fritz vorbei an Nozane auf Platz 12 – jetzt muss der Wildcard-Pilot eine Lücke von 3 sec zu Bautista zufahren.

Runde 8: Locatelli (3.) kann der Spitze nicht mehr folgen und liegt nur noch 0,3 sec vor Rea.

Runde 9: Redding 0,9 sec vor Razgatlioglu. Rea fährt als neuer Dritter über die Linie.

Runde 10: Schnellste Rennrunde Redding in 1:32,415 min. Sykes, Haslam, Rinaldi, van der Mark und Gerloff kämpfen um Platz 6.

Runde 11: Redding 1 sec vor Razgatlioglu, Rea schon 4,5 sec zurück.

Runde 13: Locatelli (4.) setzt Rea unter Druck. Sykes führt weiter die Gruppe um Platz 6 an.

Runde 14: Razgatlioglu 1,3 sec hinter Redding. Fritz gestürzt! Folger (16.) kommt nicht an Ponsson vorbei (15,)

Runde 15: Bautista (11.) schließt zur Gruppe um Platz 6 auf, die jetzt von Rinaldi angeführt wird.

Runde 16: Redding konstant schneller als Razgatlioglu, jetzt 1,7 sec Vorsprung für den Engländer

Runde 17: Rea hat sich Luft von Locatelli verschafft und sicher auf Platz 3. Rinaldi (6.) führt die Gruppe zum fünftplatzierten Lowes heran.

Runde 18: Razgatlioglu scheint sich mit Platz 2 abzufinden. Der Yamaha-Pilot verliert eine Sekunde auf Redding.

Runde 19: Redding 3,3 sec vor Razgatlioglu und 10 sec vor Rea.

Runde 20: Die Top-4 sind durch. Rinaldi (6.), van der Mark (7.) und Gerloff (8.) nur noch 0,8 sec hinter Lowes (5.).

Runde 21: Rinaldi auf der Geraden vorbei an Lowes auf Platz 5. In der letzten Runde werden van der Mark und Gerloff das auch versuchen.

Letzte Runde: Redding 3,6 sec vor Razgatlioglu. 3. Rea. Lowes rettet Platz 5 vor van der Mark und Gerloff ins Ziel. Beste Honda Bautista auf Platz 10.

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,587 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 12,460 4. Andrea Locatelli Yamaha + 15,206 5. Michael Rinaldi Ducati + 19,479 6. Alex Lowes Kawasaki + 19,901 7. Michael vd Mark BMW + 20,034 8. Garrett Gerloff Yamaha + 20,250 9. Tom Sykes BMW + 24,043 10. Alvaro Bautista Honda + 25,257 11. Leon Haslam Honda + 29,203 12. Chaz Davies Ducati + 38,396 13. Tito Rabat Ducati + 41,674 14. Kohta Nozane Yamaha + 45,843 15. Christophe Ponsson Yamaha + 54,144 16. Jonas Folger BMW + 54,354 17. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 18. Karel Hanika Yamaha > 1 min 19. Marvin Fritz Yamaha > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Axel Bassani Ducati Out Alessandro Delbianco Honda