Most, Superpole-Race: Razgatlioglu siegt souverän

Beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Most gerät WM-Leader Jonathan Rea zunehmend unter Druck. Im Superpole-Race unterlag er erneut nicht nur Toprak Razgatlioglu, sondern auch Scott Redding.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt und pro Runde etwa 0,4 sec bringt. Dieser Reifen wird aber zunehmend auch in den langen Hauptrennen eingesetzt.

Wie im ersten Lauf starteten mit Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding (Ducati) die Top-Piloten des jeweiligen Herstellers aus der ersten Reihe. BMW-Ass Tom Sykes brachte als Vierter den vierten Hersteller weit nach vorne in der Startaufstellung. Die beste Honda von Leon Haslam stand auf der siebten Position.



Nach dem Start führte Razgatlioglu vor Rea das Rennen an. Mit schnellen Rundenzeiten fuhren die beiden ihren Verfolgern schnell davon, eine Sekunde dahinter hielt nur Redding mit. Der Yamaha-Pilot machte keinen Fehler und unterband jeden Überholversuch – im Gegenteil Rea verbremste sich in Runde 8 vor der Schikane und verlor den Kontakt zum Lauf-1-Sieger.

Während Razgatlioglu ungefährdet auch das Superpole-Race gewann, musste sich Rea auch noch Redding geschlagen geben. Als Dritter im Ziel kann sich der Kawasaki-Star mit dem 200. Podium in der Superbike-WM trösten.



Als Fünfter sorgte BMW-Ass Tom Sykes für ein solides Finish, die beste Honda brachte Álvaro Bautista auf der neunten Position ins Ziel.



Wildcard-Pilot Marvin Fritz fuhr ein starkes Rennen. Der Yamaha-Pilot kämpfte unter anderem mit Piloten wie Bautista und van der Mark und wurde Zwölfter.

So lief das Rennen

Start: Rea und Razgatlioglu starten perdekt, aus der Schikane kommt der Türke als Führender. Dann Rea, Locatelli, Redding und Sykes. Fritz auf Platz 12.

Runde 1: Razgatlioglu und Rea bereits 0,6 sec vor Locatelli. Sykes (5.) 1,6 sec zurück. Bautista auf 10, Fritz 11. Folger auf 20.

Runde 2: Schnellste Rennrunde Razgatlioglu in 1:32,207 min. Redding neuer Dritter.

Runde 3: Schnellste Rennrunde Rea in 1:31,996 min. Stark – Fritz (11.) überholt Bautista (10.)

Runde 4: Razgatlioglu und Rea 1 sec vor Redding und 2,2 vor Locatelli. Sykes (5.) bereits 4,2 sec zurück. Bautista (10.) stellt die alte Rangordnung wieder her. Lowes verbessert sich vorbei an Gerloff auf Platz 6.

Runde 5: Razgatlioglu, Rea und Redding mit identischen Rundenzeiten. Bassani (8.) überholt auf der Geraden Lowes (6.) und Gerloff (7.).

Runde 6: Rinaldi, Bautista und Fritz kämpfen um Platz 9.

Runde 7: Lowes vorbei an Bassani auf Platz 6.

Runde 8: Rea zu spät auf der Bremse und muss durch den Notausgang. Rea jetzt 1,6 sec zurück und hat Redding am Hinterrad. Van der Mark überholt Fritz und ist Elfter.

Runde 9: Razgatlioglu um 1,5 sec in Führung. Redding überholt Rea auf der Geraden und ist neuer Zweiter. Gerloff, Lowes und Bassani kämpfen um Platz 5. Fritz auf Platz 12.

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Redding und Rea.