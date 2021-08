Michael van der Mark: Startplatz 17 eine miese Basis

Mit verpatztem Qualifying hatte Michael van der Mark eine schlechte Ausgangslage für das SBK-Wochenende in Most. Immerhin: Der Niederländer steigerte sich kontinuierlich und war im zweiten Hauptrennen bester BMW-Fahrer.

Wer in der Superbike-WM nur auf Startplatz 17 steht, hat in den Rennen viel Arbeit vor sich, wenn er nach vorne will. «In der Superpole hatte ich das Pech, dass ich mit beiden Qualifyer-Reifen im Verkehr stecken blieb», begann Michael van der Mark mit der Schilderung seines Wochenendes. «Im ersten Rennen hatte ich einen guten Start und eine gute Pace. Ich habe mich nach vorn gekämpft und auf dem Bike wohlgefühlt. Doch leider bin ich dann eingangs Kurve 20 auf Platz 8 liegend gestürzt – es war zu viel Gewicht auf dem Vorderrad und ich machte einen kleinen Fehler.»

Im Sprintrennen fuhr van der Mark von 17 auf 11 nach vorne, was aber nicht genügte, um für das zweite Hauptrennen einen besseren Startplatz zu bekommen. Denn während die Top-9 die ersten drei Startreihen bilden, starten die restlichen Piloten nach Superpole-Ergebnis. Das BMW-Ass stand also wieder weit hinten.

Der 28-Jährige zeigte eine famose Aufholjagd und schloss zu einer Gruppe mit Michael Rinaldi (Aruba Ducati), Alex Lowes (Kawasaki), Garrett Gerloff (GRT Yamaha), Alvaro Bautista und BMW-Teamkollege Tom Sykes auf. Bis auf Rinaldi und Lowes kam van der Mark an allen vorbei und wurde mit 20 sec Rückstand auf Sieger Scott Redding Siebter. Damit war er in diesem Rennen bester BMW-Pilot, Sykes war als Neunter und Fünfter in den beiden Läufen davor Schnellster auf der M1000RR.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Bassani und Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Rabat und Van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Lowes und Gerloff © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Locatelli und Rea © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Redding und Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Rea und Locatelli © Gold & Goose Fritz, Vinales, Davies © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Scott Redding © Gold & Goose Sieger Scott Redding © Gold & Goose Razgatlioglu, Redding, Rea © Gold & Goose Sieger Scott Redding Zurück Weiter

«Der Abschluss des Rennwochenendes war nicht so schlecht», hielt van der Mark fest. «Im Sprintrennen fanden wir durch eine kleine Änderung am Motorrad über eine Sekunde, das gab mir viel Vertrauen. Ich hatte einen guten Start, dann kam das Vorderrad aber etwas zu hoch, was Zeit gekostet hat. Dann gab es in der ersten Kurve einen Unfall, aber ich habe klug agiert, bin eine enge Linie gefahren und konnte so einigen Leuten ausweichen. Danach hatten wir eine gute Pace und ich habe die Jungs vor mir einen nach dem anderen überholt. Am Schluss habe ich versucht, noch Platz 6 oder 5 zu holen.»

In der Gesamtwertung liegt van der Mark nach 18 Rennen mit 113 Punkten auf Platz 9, Sykes ist mit 121 Punkten Siebter.

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,587 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 12,460 4. Andrea Locatelli Yamaha + 15,206 5. Michael Rinaldi Ducati + 19,479 6. Alex Lowes Kawasaki + 19,901 7. Michael vd Mark BMW + 20,034 8. Garrett Gerloff Yamaha + 20,250 9. Tom Sykes BMW + 24,043 10. Alvaro Bautista Honda + 25,257 11. Leon Haslam Honda + 29,203 12. Chaz Davies Ducati + 38,396 13. Tito Rabat Ducati + 41,674 14. Kohta Nozane Yamaha + 45,843 15. Christophe Ponsson Yamaha + 54,144 16. Jonas Folger BMW + 54,354 17. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 18. Karel Hanika Yamaha > 1 min 19. Marvin Fritz Yamaha > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Axel Bassani Ducati Out Alessandro Delbianco Honda