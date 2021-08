Andrea Locatelli (Yamaha): Seltsames Getriebeproblem

Superbike-Rookie Andrea Locatelli entwickelt sich zunehmend zu einem ernsthaften Gegner für die etablierten Piloten – im ersten Superbike-Lauf in Navarra auch für seinen Yamaha-Teamkollegen Toprak Razgatlioglu!

Seit Assen ist Andrea Locatelli in der Superbike-WM 2021 angekommen. Der Italiener im Pata Yamaha-Werksteam holte in den Niederlanden nicht nur sein erstes Top-3-Ergebnis, seitdem beendete er jedes Rennen in den Top-5.

Beim Debüt der seriennahen Weltmeisterschaft in Navarra war der Supersport-Weltmeister im ersten Lauf in den ersten Runden wieder auf Podiumskurs, kreuzte am Ende aber als Vierter die Ziellinie. Den dritten Platz hatte er bis Runde 7 gegen seinen Yamaha-Teamkollegen Toprak Razgatlioglu verteidigt.



«Ich machte dann einen kleinen Fehler», gab der 24-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Letztendlich bin ich zufrieden mit dem Ergebnis, weil es hier nicht einfach für uns ist. Schon auf einer Rennsimulation am Freitag habe ich bemerkt, wie schwierig sich unser Bike bei diesen Bedingungen verhält. Wir müssen uns weiter mit der Front beschäftigen, weil schon nach kurzer Zeit das Gefühl schlechter wurde. Wir müssen dafür eine Lösung finden. Ich habe auch gesehen, wie Johnny einige Fehler wegen der Front gemacht hat.»

Wie sein Teamkollege Razgatlioglu klagt auch Locatelli über Schwierigkeiten mit der Schaltung.



«Ich weiß nicht, warum wir gerade hier Probleme mit dem Getriebe haben», wunderte sich der Yamaha-Pilot. «Allein in der ersten Runde habe ich zweimal den dritte Gang nicht reinbekommen. Das müssen wir für morgen überprüfen, weil wir dadurch jedes mal Zeit verlieren. Aber ich bin zufrieden, weil der Abstand nach vorne nicht gewaltig war.»

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,519 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,894 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,405 5. Alex Lowes Kawasaki + 16,219 6. Tom Sykes BMW + 20,600 7. Michael vd Mark BMW + 24,158 8. Axel Bassani Ducati + 26,497 9. Garrett Gerloff Yamaha + 26,718 10. Michael Rinaldi Ducati + 29,602 11. Kohta Nozane Yamaha + 39,387 12. Tito Rabat Ducati + 41,316 13. Leon Haslam Honda + 44,338 14. Jonas Folger BMW + 48,470 15. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 16. Naomichi Uramoto Suzuki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 18. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda Out Chaz Davies Ducati Out Lucas Mahias Kawasaki Out Leandro Mercado Honda