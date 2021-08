Scott Redding (1.): «Hatte früher bei Hitze Blackouts

Mit seinem vierten Saisonsieg hat Ducati-Werksfahrer Scott Redding seinen Rückstand in der Superbike-WM in Navarra auf 45 Punkte verringert. Der Engländer zeigte: Jonathan Rea und Kawasaki sind nicht unbesiegbar.

Weltmeister Jonathan Rea eroberte auf der neuen WM-Strecke in Navarra seine 34. Pole-Position, Scott Redding qualifizierte sich mit 0,093 sec Rückstand für Startplatz 2 und stand neben Tom Sykes (BMW) in der ersten Reihe.

Redding hatte einen Raketenstart, wurde aber noch in der ersten Runde von Rea überholt. In Runde 6 ging Redding auf der Start-Ziel-Geraden am Rekordchampion vorbei, nach 23 Runden hatte der Engländer 2,519 sec Vorsprung und gewann sein viertes Rennen in dieser Saison. In der Gesamtwertung ist er weiterhin Dritter und liegt jetzt 45 Punkte hinter dem Führenden Rea sowie 38 Zähler hinter dem Zweiten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha), der das Rennen bei über 30 Grad Celsius im Schatten als Dritter beendete.

«Einfach ist es nie», erzählte Redding in kleiner Journalistenrunde. «Aber ich fühlte mich gut, komfortabel. Ich wusste nach Jerez im letzten Jahr, als es heiß war, dass ich bei diesen Bedingungen stark sein kann, das war wichtig. Ein paar Mal in meiner Karriere hatte ich bei Hitze Blackouts und musste an die Box fahren. In diesem Bereich habe ich mich während meiner Karriere deutlich verbessert. Heute kann ich auch bei heißestem Wetter gewinnen, das bedeutet mir viel. Bei solchen Bedingungen ist es nie perfekt, das Motorrad rutscht viel. Aber ich hatte einen unglaublichen Start, Johnny am Start zu schlagen ist eindrucksvoll, ich grinste, als ich in die erste Kurve einbog.»

«Dass mich Johnny überholt, hatte ich erwartet, er ist in der ersten Runde immer sehr schnell», bemerkte der leicht erkältete 28-Jährige. «Ich blieb ruhig und schaute, wo er stark und wo schwach ist, dann bekam er kleine Probleme. Ich gab ihm eine weitere Runde, er strauchelte weiterhin und ich ging an ihm vorbei. Dann gab ich alles. Ich wollte meinen Rhythmus durchziehen, ohne das Motorrad zu überfahren. Ich wusste, dass Johnny hinter mir ist. Dann wurde mir ein Vorsprung von 0,3 sec angezeigt, dann 0,4 und so weiter. Das war okay für mich, ich wusste, dass er mir nicht am Hinterrad klebt. Ich legte ein bisschen zu, der Vorsprung wurde größer, und dann machte er auch noch einen Fehler – vielleicht, weil ich stärker gepusht habe.»

«Ich war entspannt und konnte sanft fahren», so Redding. «Das ist gut, wenn es so heiß ist, willst du nicht mit dem Motorrad kämpfen. Ich rutschte viel herum, hatte aber ein gutes Gefühl für das Bike. Das brauchst du, um konstante Zeiten fahren zu können. Ich fuhr dann mein eigenes Rennen, in der letzten Kurve wäre ich einmal fast gestürzt. Ich kam auf die Kerbs und nannte mich selbst einen verdammten Idioten. Danach war alles gut, es passierte nichts Verrücktes. Für mich war das ein nettes Rennen.»

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,519 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,894 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,405 5. Alex Lowes Kawasaki + 16,219 6. Tom Sykes BMW + 20,600 7. Michael vd Mark BMW + 24,158 8. Axel Bassani Ducati + 26,497 9. Garrett Gerloff Yamaha + 26,718 10. Michael Rinaldi Ducati + 29,602 11. Kohta Nozane Yamaha + 39,387 12. Tito Rabat Ducati + 41,316 13. Leon Haslam Honda + 44,338 14. Jonas Folger BMW + 48,470 15. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 16. Naomichi Uramoto Suzuki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 18. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda Out Chaz Davies Ducati Out Lucas Mahias Kawasaki Out Leandro Mercado Honda