Johnny Rea (Kawasaki): «Scott hat uns nicht zerstört»

Mit Platz 2 im ersten Superbike-Lauf in Navarra musste sich Jonathan Rea nur Ducati-Ass Scott Redding beugen. Wichtiger war für den Kawasaki-Piloten, dass er Toprak Razgatlioglu hinter sich lassen konnte.

Die Top-3 der Gesamtwertung haben die Podestplätze beim Debüt der Superbike-WM in Navarra unter sich ausgemacht.

Nachdem WM-Leader Jonathan Rea die Superpole dominierte, konnte der Kawasaki-Pilot im ersten Rennen zunächst auch einige Runden führen, bis er aber von Scott Redding überholt und um einige Sekunden distanziert wurde.



«Mein Start war ziemlich gut, der von Scott war aber noch wenig besser», gab der 34-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com zu. «Er führte nach der ersten Kurve, ich konnte ihn mir dann aber relativ leicht schnappen. Von da an habe ich meinen Rhythmus durchgezogen und wollte mein Ding machen, spürte dann aber wie der Reifen immer mehr nachließ. Die Front wurde instabil und ein paar Mal habe ich dem Vorderreifen zu viel abverlangt. Nachdem ich einige Slides hatte, entschied ich mich etwas früher zu bremsen.»

Als Zweiter konnte der Nordire aber immerhin seine nach Most auf drei Punkte geschmolzene WM-Führung auf Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wieder etwas ausbauen, wenn auch nur auf sieben Punkte.



Für den Rennsonntag erhofft sich Rea etwas mehr.

«Scott fuhr konstant, allerdings hat er uns nicht ‹zerstört› – der Abstand blieb bis zum Schluss sehr ähnlich und ich denke mit ein paar Änderungen an der Front stehen wir am Sonntag etwas besser da», hofft der Rekordweltmeister.

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,519 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,894 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,405 5. Alex Lowes Kawasaki + 16,219 6. Tom Sykes BMW + 20,600 7. Michael vd Mark BMW + 24,158 8. Axel Bassani Ducati + 26,497 9. Garrett Gerloff Yamaha + 26,718 10. Michael Rinaldi Ducati + 29,602 11. Kohta Nozane Yamaha + 39,387 12. Tito Rabat Ducati + 41,316 13. Leon Haslam Honda + 44,338 14. Jonas Folger BMW + 48,470 15. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 16. Naomichi Uramoto Suzuki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 18. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda Out Chaz Davies Ducati Out Lucas Mahias Kawasaki Out Leandro Mercado Honda