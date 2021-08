Alex Lowes (Kawasaki) frustriert: Lang und langweilig

Nach acht Rennen schaffte es Alex Lowes in Navarra endlich wieder in die Top-5. Insgesamt konnte der Kawasaki-Pilot dem Wochenende auf der neuen Rennstrecke im Kalender der Superbike-WM aber nicht viel abgewinnen.

Dass Kawasaki in der Superbike-WM 2021 gegenüber Yamaha und Ducati zuletzt ein wenig ins Hintertreffen geriet, erkennt man auch an den Ergebnissen von Alex Lowes. Bei seinem Heimrennen in Donington erreichte der Engländer im ersten Lauf als Dritter sein letztes Podium, in Assen und Most waren nicht einmal mehr die Top-5 für den routinierten Lowes drin. Mit den Plätzen 5, 5 und 6 war Navarra eines seiner besseren Rennwochenenden in der Superbike-WM 2021 – exakt dieselben Ergebnisse wie in Misano.

Das erste Rennen verlief aus Sicht von Lowes relativ ereignislos. Von Position 7 gestartet kam der Kawasaki-Pilot als Fünfter aus der ersten Runde und behielt diese Platzierung bis zum Ziel.



«Mein Start war gut – ich war Vierter – wurde dann aber von Toprak überholt. Ich hatte erwartet, dass ich mit ihm und den anderen mitfahren kann, aber ich war nicht schnell genug, weil ich mit der Front zu kämpfen hatte»,berichtete Lowes. «Aber ich war ein schneller als die Jungs hinter mir, deshalb wurde es ein langweiliges Rennen für mich. Und es war ein langes Rennen – und heiß.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Navarra © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Andrea Locatellli © Gold & Goose Mercado und Folger © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Sykes, Locatelli, Van der Mark, Lowes © Gold & Goose Bautista und Haslam © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Rea und Redding © Gold & Goose Razgatlioglu, Redding, Rea © Gold & Goose Rinaldi, Bassani, Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Redding, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Im Superpole-Race kam Lowes dem Podium so nahe wie lange nicht mehr. Nur 1,5 sec hinter Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wurde der 30-Jährige erneut Fünfter.



«Wir hatten ein paar Änderungen am Motorrad vorgenommen und ich war stärker. Ich konnte mit den Jungs vor folgen . Die Pace fühlte sich bis zum Schluss recht gut an, schön und konstant», erklärte der Kawasaki-Pilot. «Wir haben uns entschieden, das Motorrad für das letzte Rennen zu lassen wie es war, auch wenn es wärmer wurde. Ich hatte wieder einen guten Start, aber in der ersten Runde versuchten in Kurve 9 alle auf einmal, Positionen gut zu machen. Als Sykes mich berührte, musste ich die Bremse lösen, sonst hätte ich Locatelli getroffen. Das hat mich zurückgeworfen. Ich hatte Mühe, mich wieder nach vorne zu arbeiten. Ich war schneller als van der Mark, aber ich brauchte fünf oder sechs Runden, um ihn zu überholen. Es war ein frustrierendes Rennen, weil ich nicht so kämpfen konnte, wie ich es wollte.»

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 1,105 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,715 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,758 5. Tom Sykes BMW + 14,437 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,151 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,875 8. Alvaro Bautista Honda + 18,272 9. Michael vd Mark BMW + 18,991 10. Axel Bassani Ducati + 29,430 11. Tito Rabat Ducati + 31,834 12. Jonas Folger BMW + 40,104 13. Christophe Ponsson Yamaha + 49,695 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Leandro Mercado Honda > 1 min 16. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Leon Haslam Honda Out Naomichi Uramoto Suzuki Out Garrett Gerloff Yamaha Out Chaz Davies Ducati