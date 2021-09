Magny-Cours: 8. Pole für Jonathan Rea, BMW in Reihe 1

Mit der achten Pole in Folge stellte Jonathan Rea beim Superbike-Meeting in Magny-Cours einen Rekord auf. WM-Leader Toprak Razgatlioglu musste sich knapp geschlagen geben. Tom Sykes sorgte für ein starkes BMW-Ergebnis.

Die Superpole der Superbike-WM 2021 ist ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. In den freien Trainings können sich die Piloten allein um die Rennabstimmung kümmern, die erreichte Position hat keine Auswirkung auf das weitere Rennwochenende.



Jeder Fahrer hat in der Superpole zwei Qualifyer-Reifen von Alleinausrüster Pirelli zur Verfügung. Zum Warmfahren verwenden die Piloten zuerst einen normalen Rennreifen oder auch den Pirelli SCX, der speziell für das Superpole-Race über zehn Runden entwickelt wurde.

In den freien Trainings fuhr Scott Redding (Ducati) in 1:36,393 min die bisher schnellste Rundenzeit an diesem Wochenende, doch so locker wie Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu schüttelte in Magny-Cours niemand die Rundenzeiten aus dem Ärmel. Für die Superpole musste man auch Jonathan Rea (Kawasaki) und Tom Sykes (BMW) auf der Rechnung haben.



Die erste ansprechende Zeit in der Superpole kam nach nur fünf Minuten von Razgatlioglu in 1:36,546 min, kurz darauf setzte sich Sykes in 1:36,407 min an die Spitze der Zeitenliste. Der BMW-Pilot hatte 2018 mit Kawasaki den aktuellen Pole-Rekord von 1:35,696 min aufgestellt.



Nach sieben Minuten gingen die ersten Piloten mit dem klebrigen Qualifyer-Reifen auf die Strecke. Als erster Top-Pilot absolvierte Alex Lowes (Kawasaki) eine schnelle Runde und stürmte in 1:36,025 min auf die vorläufige Pole.

Mit dem Qualifyer steigerte sich Razgatlioglu auf eine 1:35,784 min und schien die Pole bereits sicher zu haben, als Rea nach Ablauf der offiziellen Zeit in 1:35,683 min noch einmal 0,1 sec schneller als der WM-Leader war und sich die achte Pole beim achten Meeting sicherte!



Damit ist der Kawasaki-Star alleiniger Rekordhalter aufeinanderfolgender Pole-Position. Sieben Poles in Serie hatte Ben Spies in der Superbike-WM 2009 erzielt.



Die erste Startreihe komplettiert Tom Sykes (BMW).



Die beste Honda stellte Leon Haslam auf die gute sechste Position in der zweiten Reihe; Michael Rinaldi folgt mit der besten Ducati auf Startplatz 7.



BMW-Pilot Jonas Folger (Bonovo MGM) qualifizierte sich mit 2,5 sec Rückstand auf Startplatz 19.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Superpole Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:35,683 min

2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:35,784 + 0,101 sec 3. Tom Sykes BMW 1:35,919 + 0,236 4. Alex Lowes Kawasaki 1:36,025 + 0,342 5. Andrea Locatelli Yamaha 1:36,201 + 0,518 6. Leon Haslam Honda 1:36,258 + 0,575 7. Michael Rinaldi Ducati 1:36,415 + 0,732 8. Scott Redding Ducati 1:36,485 + 0,802 9. Michael Vd_Mark BMW 1:36,736 + 1,053 10. Lucas Mahias Kawasaki 1:36,814 + 1,131 11. Chaz Davies Ducati 1:36,871 + 1,188 12. Garrett Gerloff Yamaha 1:36,926 + 1,243 13. Axel Bassani Ducati 1:37,114 + 1,431 14. Alvaro Bautista Honda 1:37,269 + 1,586 15. Tito Rabat Ducati 1:37,719 + 2,036 16. Christophe Ponsson Yamaha 1:37,860 + 2,177 17. Isaac Vinales Kawasaki 1:37,970 + 2,287 18. Kohta Nozane Yamaha 1:37,997 + 2,314 19. Jonas Folger BMW 1:38,184 + 2,501 20. Leandro Mercado Honda 1:38,357 + 2,674 21. Loris Cresson Kawasaki 1:38,862 + 3,179