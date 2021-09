Álvaro Bautista (12./Honda): «Abstand nicht zu groß»

Nach der Superbike-WM 2021 wechselt Álvaro Bautista von Honda zurück zu Ducati. Bis es soweit ist, will sich der Spanier noch mit der CBR1000RR-R ins Zeug legen. Am Freitag in Magny-Cours wurde er aber nur Zwölfter.

Der sechste Platz von Álvaro Bautista im ersten Training sagte nicht viel aus. Die Strecke war zu Beginn der Session nass und trocknete erst in den letzten zehn Minuten. Nicht jeder Superbike-Pilot war zum besten Zeitpunkt auf der Strecke – außerdem hatte auch der Honda-Pilot fast eine Sekunde Rückstand.

Bei trockenen Bedingungen am Nachmittag im FP2 kam Bautista auf eine Rundenzeit von 1:37,842 min und belegte mit 0,7 sec Rückstand Platz 12 – Teamkollege Leon Haslam war 0,3 sec schneller und wurde Fünfter!



«Endlich hatten wir in Magny-Cours mal wieder eine trockene Session – unser erstes Training im Trockenen mit Honda, denn im FP1 war die Piste nass und auch im letzten Jahr hat es ständig geregnet», zeigte sich Bautista dennoch gut gelaunt. «Wir haben ein paar Reifen getestet, um ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Der neue Asphalt ist ziemlich gut. Es gibt nicht viele Bodenwellen, vor allem im Vergleich zu Navarra. Wir haben versucht, den Grip bei maximaler Schräglage und unsere Traktion zu verbessern. Das sind die beiden Bereiche, in denen wir am meisten leiden.»

Grundsätzlich ist der 36-Jährige der schnellere der beiden Honda-Werkspiloten, und das will er am Samstag in der Superpole zeigen.



«In der Zeitenliste lagen wir heute zwar etwas zurück, aber die Zeiten sind sehr eng und der Abstand nach vorne ist nicht zu groß», beschwichtigt der Spanier. «Am Samstag werden wir versuchen, uns so gut wie möglich zu verbessern, denn schon ein paar Zehntel machen sich in der Position deutlich bemerkbar. Es ist wichtig, in der Superpole eine gute Runde zu schaffen, um sich einen guten Startplatz zu sichern.»