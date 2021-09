Magny-Cours, Superpole-Race: Grandioser Razgatlioglu

Das Superpole-Race in Magny-Cours war ein spannender Schlagabtausch zwischen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki). Erneut musste sich der Rekordweltmeister dem WM-Leader unterordnen.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt und pro Runde etwa 0,4 sec bringt und seit diesem Jahr in zwei Varianten zur Verfügung steht.



Wie im ersten Lauf starteten mit Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Tom Sykes (BMW) aus der ersten Reihe. Die beste Honda stellte Leon Haslam auf Startplatz 6, gefolgt von Michael Rinaldi mit der besten Ducati auf der siebten Position. Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) erreichte in der Superpole nur Startplatz 19.

Nachdem Kawasaki-Pilot Lucas Mahias im ersten Lauf wegen seines High-Speed-Crash in der Superpole fehlte, wurde der Franzose von den Rennärzten für den Rennsonntag für fit erklärt.



Mit 23 Grad Luft- und 31 Grad Celsius Asphalttemperatur herrschten bei Rennstart um 11 Uhr ideale Bedingungen.



Rea gewann den Start, musste die Rennführung aber schon in Runde 1 an Razgatlioglu abgeben. Beide unterboten mehrfach den Rundenrekord und setzten sich schnell von den Verfolgern ab. Der Yamaha-Pilot hatte aber etwas mehr im Köcher und bot dem Nordiren keine echte Überholmöglichkeit. In der letzten Runde gelang Rea doch ein Überholmanöver, doch der Türke konterte in der letzten Schikane und fuhr auch den Sieg im Superpole-Race ein. Mit 5,6 sec Rückstand komplettierte Alex Lowes (Kawasaki) das Podium.

Die beste Ducati brachte Scott Redding auf Platz 5 ins Ziel. Für BMW sorgte erneut Michael van der Mark als Sechster für das beste Finish. Tom Sykes fiel nach schlechtem Start bis auf Platz 12 zurück. Álvaro Bautista (7.) und Leon Haslam (9.) fuhren die beiden Werks-Honda in die Top-10.



Jonas Folger (BMW) erlebte ein weiteres schwieriges Rennen. Nachdem der Schwindegger zeitweise Letzter war, kreuzte er nach zehn Runden auf der 18. Position die Ziellinie. Hinter dem Bonovo MGM-Piloten kamen nur noch Leandro Mercado (Honda) und Loris Cresson (Kawasaki) ins Ziel.

So lief das Rennen

Start: Rea vor Razgatlioglu und Locatelli in Kurve 1, dann Lowes, Sykes und Rinaldi.

Runde 1: Razgatlioglu attackiert Rea, aber der Kawaski-Pilot verteidigt die Führung. Dann Lowes, Locatelli, Haslam und Rinaldi. Sykes Siebter. Folger auf Platz 20.

Runde 2: Rea verliert die Führung an Razgatlioglu in der Haarnadelkurze. Lowes (3.) bereits 1 sec zurück. Vinales gibt das Rennen auf. Van der Mark Siebter, Sykes nnur noch Zehnter.

Runde 3: Lowes mit neuem Rundenrekord in 1:36,488 min. VDM kämpft mit Rinaldi um Platz 6, Sykes wird auf Platz 12 durchgereicht.

Runde 4: Razgatlioglu 0,3 sec vor Rea und 1,2 sec vor Lowes. Dann Locatelli, van der Mark, Redding, Rinaldi, Bautista und Haslam.

Runde 5: Neuer Rundenrekord Rea in 1:36,474 min. Van der Mark und Redding vorbei an Haslam.

Runde 6: Razgatlioglu und Rea 3,2 sec vor Lowes! Rea mit neuem Rekord in 1:36,374 min. Redding überholt van der Mark und ist Fünfter. Folger auf 18.

Runde 7: Razgatlioglu erstmals über 0,5 sec vor Rea. Lowes einsam auf Platz 3, Locatelli ebenso auf der vierten Position. Um Platz 5 kämpfen Redding, van der Mark, Haslam und Bautista.

Runde 8: Haslam verliert zwei Positionen an Bautista und Davies. Sykes (12.) hat Gerloff im Nacken.

Runde 9: Rea lässt nicht locker, aber Razgatlioglu macht keine Fehler. Der Rückstand konstant bei 0,4 sec.

Letzte Runde: Rea kämpft sich vorbei, doch Razgatlioglu kontert in der Schikane vor dem Ziel und gewinnt.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 0,352 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 5,634 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,995 5. Scott Redding Ducati + 7,736 6. Michael vd Mark BMW + 8,471 7. Alvaro Bautista Honda + 9,867 8. Chaz Davies Ducati + 10,240 9. Leon Haslam Honda + 11,677 10. Michael Rinaldi Ducati + 12,035 11. Axel Bassani Ducati + 12,331 12. Tom Sykes BMW + 12,583 13. Garrett Gerloff Yamaha + 12,854 14. Lucas Mahias Kawasaki + 21,949 15. Tito Rabat Ducati + 22,670 16. Kohta Nozane Yamaha + 25,982 17. Christophe Ponsson Yamaha + 26,442 18. Jonas Folger BMW + 27,556 19. Leandro Mercado Honda + 30,374 20. Loris Cresson Kawasaki + 33,876 Out Isaac Vinales Kawasaki