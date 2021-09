Jonathan Rea (2./Kawasaki): «Guter Schultag für mich»

Nachdem er in der Superpole-Sitzung in Magny-Cours noch Geschichte geschrieben hatte, musste sich Kawasaki-Ass Jonathan Rea im ersten Rennen Toprak Razgatlioglu geschlagen geben. Der Brite analysierte die Gründe.

Mit seiner achten Superpole in Folge, die gleichzeitig die 100. für Kawasaki markierte, schrieb Jonathan Rea bereits vor dem ersten Rennen in Magny-Cours Geschichte: «Ich wusste gar nicht, dass es meine achte Superpole in Folge war», scherzte der 34-Jährige.

Im Rennen kam es dann erneut zum Treffen der beiden ärgsten WM-Rivalen Rea und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Es folgte ein kurzer Schlagabtausch, bevor sich der Türke von Rea absetzen konnte. Der sechsfache Weltmeister versuchte alles, um am 24-Jährigen dranzubleiben, jedoch ließ dieser die Lücke immer größer werden. Am Ende fehlten Rea knapp 4,5 Sekunden auf den Rennsieger Razgatlioglu. «Als ich gemeinsam mit Toprak fuhr, fühlte ich mich besonders im ersten Sektor bis zum Bremspunkt von Kurve 5 stark. Aber am Kurvenausgang verlor ich dort meine gesamte Zeit», erklärte Rea die Ursache für seinen Rückstand.

«Im Rennen hatte ich einige Momente, wo ich dann dachte, okay ich muss die Position jetzt halten. Toprak ist mir dadurch entkommen und ich fuhr einen einsamen zweiten Platz heim», kommentierte Rea das Rennen. Obwohl Razgatlioglu in der WM-Tabelle nun fünf Punkte vor dem Briten liegt, zieht dieser eine positive Bilanz des ersten Rennens: «Es war ein guter Schultag für mich. Ich habe viel gelernt und konnte einige Informationen für die Ingenieure in der Box sammeln. Wir fordern derzeit viel von der Front des Motorrades, dort sind wir wirklich am Limit.»

Ergebnis Superbike-WM Magny-Cours, Rennen 1:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 34:06,037 min

2. Rea, Kawasaki, + 4,467 sec

3. Locatelli, Yamaha, + 10,285

4. Rinaldi, Ducati, + 13,283

5. van der Mark, BMW, + 15,535

6. Bautista, Honda, + 17,824

7. Davies, Ducati, + 20,067

8. Bassani, Ducati, + 20,127

9. Sykes, BMW, + 20,150

10. Haslam, Honda, + 23,763

11. Gerloff, Yamaha, + 23,977

12. Redding, Ducati, + 38,551

13. Ponsson, Yamaha, + 44,742

14. Rabat, Ducati, + 45,494

15. Vinales, Kawasaki, + 45,612

16. Folger, Yamaha, + 55,985

17. Nozane, Yamaha, + 59,560

18. Cresson, Kawasaki, +59,642



WM-Stand nach 22 von 39 Rennen:

1. Razgatlioglu 336 Punkte. 2. Rea 331. 3. Redding 277. Lowes 169. 5. Locatelli 167. 6. Rinaldi 163. 7. Sykes 153. 8. Van der Mark 142. 9. Gerloff 140. 10. Bautista 102. 11. Davies 101. 12. Bassani 95. 13.Haslam 77. 14 Mahias 38. 15. Rabat 37. 16. Nozane 30. 17. Vinales 20. 18. Folger 14. 19. Laverty 14. 20. Ponsson 14. 21. Mercado 8.



Herstellerwertung nach 22 von 39 Rennen:

1. Yamaha 356 Punkte. 2. Ducati 347. 3. Kawasaki 345. 4. BMW 188. 5. Honda 130.