Álvaro Bautista (6.): «Probleme in den ersten Runden»

Nach einer vermasselten Superpole und Startplatz 14 arbeitete sich Álvaro Bautista im Superbike-WM-Rennen in Magny-Cours bis auf Platz 6 vor. Doch dem Honda-Pilot bereiten die ersten Rennrunden immer noch Kopfzerbrechen.

«Ich habe das Rennen genossen, aber aufgrund meiner schlechten Rundenzeit in der Superpole hatte ich eine schwierige Ausgangslage», kommentierte Álvaro Bautista das 21-Runden-Rennen in Magny-Cours, bei dem er sich von Startposition 14 bis auf Platz 6 vorgekämpft hatte.

Bereits am Start hatte der Spanier sechs Positionen gut gemacht und kämpfte in einer acht Mann starken Gruppe um Position 5. «Meine Pace war gut», holte Bautista aus. «Aber wir müssen uns speziell am Anfang auf neuen Reifen verbessern. Besonders in den ersten Rennrunden haben wir große Probleme, den anderen Fahrern zu folgen und sie zu überholen. Es sieht so aus, als könnten wir nicht das volle Potenzial der neuen Reifen nutzen. Während bei den anderen Piloten der Reifen dann abbaut, bleibt die Performance bei uns gleich, wodurch ich anfange, weniger Zeit auf diese Fahrer zu verlieren.»

Im Rennverlauf biss sich Bautista lange Zeit an Teamkollege Leon Haslam die Zähne aus. Schließlich konnte er ihn überholen und bis zum Zielstrich sechs Sekunden abnehmen. Dem 25-fachen Rennsieger fehlten im Ziel knapp 18 Sekunden auf den Gewinner Toprak Razgatlioglu. In der Gesamtwertung liegt Bautista derzeit als bester Honda-Pilot auf Position 10.

Am Sonntag möchte sich der 36-Jährige vor allen Dingen im Sprintrennen ins Zeug legen: «Ich hoffe dort auf ein Top-9-Ergebnis, um dann im dritten Rennen eine bessere Startposition zu haben.»

Ergebnis Superbike-WM Magny-Cours, Rennen 1:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 34:06,037 min

2. Rea, Kawasaki, + 4,467 sec

3. Locatelli, Yamaha, + 10,285

4. Rinaldi, Ducati, + 13,283

5. van der Mark, BMW, + 15,535

6. Bautista, Honda, + 17,824

7. Davies, Ducati, + 20,067

8. Bassani, Ducati, + 20,127

9. Sykes, BMW, + 20,150

10. Haslam, Honda, + 23,763

11. Gerloff, Yamaha, + 23,977

12. Redding, Ducati, + 38,551

13. Ponsson, Yamaha, + 44,742

14. Rabat, Ducati, + 45,494

15. Vinales, Kawasaki, + 45,612

16. Folger, Yamaha, + 55,985

17. Nozane, Yamaha, + 59,560

18. Cresson, Kawasaki, +59,642



WM-Stand nach 22 von 39 Rennen:

1. Razgatlioglu 336 Punkte. 2. Rea 331. 3. Redding 277. Lowes 169. 5. Locatelli 167. 6. Rinaldi 163. 7. Sykes 153. 8. Van der Mark 142. 9. Gerloff 140. 10. Bautista 102. 11. Davies 101. 12. Bassani 95. 13.Haslam 77. 14 Mahias 38. 15. Rabat 37. 16. Nozane 30. 17. Vinales 20. 18. Folger 14. 19. Laverty 14. 20. Ponsson 14. 21. Mercado 8.



Herstellerwertung nach 22 von 39 Rennen:

1. Yamaha 356 Punkte. 2. Ducati 347. 3. Kawasaki 345. 4. BMW 188. 5. Honda 130.