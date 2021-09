Magny-Cours, Lauf 2: Dreifach-Sieg von Razgatlioglu

Das Meeting der Superbike-WM 2021 in Magny-Cours dominierte WM-Leader Toprak Razgatlioglu mit seinem ersten Dreifach-Sieg. Rea und Redding auf dem Podium. Jonas Folger nicht in den Punkten.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Magny-Cours entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Startreihe bestand aus Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Alex Lowes (Kawasaki). In Reihe 2 lauerten Andrea Locatelli (Yamaha), Scott Redding (Ducati) und Michael van der Mark (BMW). Ab Startplatz 10 wird das Ranking der Superpole herangezogen.



Wie im ersten Rennen entschieden sich alle Piloten für den SCX-Reifen, der von Pirelli eigentlich für das nur halb so lange Superpole-Race entwickelt wurde. Mit 41 Grad Celsius Asphalttemperatur war es bei Rennstart um 14 Uhr um 10 Grad wärmer als im Superpole-Race am Vormittag.

An der Spitze setzten sich mit Razgatlioglu und Rea die dominierenden Piloten an diesem Wochenende schnell von den Verfolgern ab und machten den Sieg unter sich aus, Redding konnte den beiden zunächst zwar folgen, aber keine eigenen Aktionen setzen und war als Dritter nur Zuschauer.



Rea und Razgatlioglu überholten sich mehrfach, beide führten das zweite Rennen über mehrere Runden an. Am Ende eines hochklassigen Duells kreuzte Yamaha-Star Razgatlioglu als Sieger die Ziellinie. Es ist das erste Triple des talentierten Türken in der Superbike-WM. Redding komplettierte als Dritter das Podium.



In der Gesamtwertung führt Razgatlioglu nach Magny-Cours um 13 Punkte vor Rea.

Einen weiteren vierten Platz fuhr Rookie Andrea Locatelli (Yamaha) nach Hause, womit der junge Italiener in der Gesamtwertung auf Platz 4 vorrückt.



Ein starkes Rennen fuhr einmal mehr Honda-Ass Álvaro Bautista, der in der Schlussphase des Rennens auf Locatelli und dem Fünften Chaz Davies (Ducati) aufholte, sich am Ende aber mit Platz 6 begnügen musste.



Zeitweise auf Platz 4 liegend fiel Michael van der Mark im letzten Renndrittel auf Platz 8 zurück, dennoch wurde der Niederländer bester BMW-Pilot. Fünf Sekunden hinter seinem Teamkollegen wurde Tom Sykes Zehnter.

Bonovo MGM-Pilot Jonas Folger (BMW) fuhr im Rennen immer außerhalb der Top-15, war aber auch nicht weit von den Punkterängen entfernt. Auf den letzten WM-Punkt (Tito Rabat/Ducati) fehlten dem Schwindegger als 16. nur 1,3 sec.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Rea und Lowes, dann Locatelli, Redding und van der Mark. Haslam Siebter. Rea attackiert Razgatlioglu, davon profitiert aber Lowes und übernimmt kurzzeitig Platz 2.

Runde 1: Razgatlioglu 0,2 secd vor Rea und Lowes. Rinaldi (7.) und Davies (8.) schieben sich an Haslam (9.) vorbei. Folger auf Platz 20.

Runde 2: Rea schnappe sich die Führung von Razgatlioglu. Sturz Lowes. Schnellste Rennrunde Redding (3.) in 1:37,414 min. Van der Mark Fünfter.

Runde 3: Rea, Razgatlioglu und Redding innerhalb 0,5 sec. Van der Mark vorbei an Locatelli auf Platz 4.

Runde 4: Razgatlioglu schlägt in der Haarnadelkurve auf der Bremse zu, aber Rea fackelt nicht lange und holt sich wenigen Kurven später die Führung zurück. Gutes Rennen von Davies – Platz 6.

Runde 5: Rea, Razgatlioglu und Redding innerhalb 0,6 sec. Sturz Haslam.

Runde 6: Razgatlioglu kurzzeitig vorbei an Rea. Van der Mark fällt hinter Locatelli, Davies und Rinaldi auf Platz 7 zurück. Folger auf 17.

Runde 7: Rea mit schnellster Rennrund ein 1:37,226 min um 0,5 sec vor Razgatlioglu und 1,1 sec vor Redding. Sykes Zehnter.

Runde 8: Davies (5.) am Hinterrad von Locatelli (4.). Folger (17.) am Ende einer Gruppe, die um Platz 12 kämpft.

Runde 9: Rea und Razgatlioglu nun um 1,4 sec vor Redding.

Runde 10: Wieder wird Rea von Razgatlioglu in der Haarnadelkurve ausgebremst und wieder schnappt sich Rea die Führung wenige Kurven zurück.

Runde 11: Die Haarnadel ist Razgatlioglu-Land – der Yamaha-Pilot führt vor Rea. Folger (17.) am Hinterrad von Mercado (16.).

Runde 12: Razgatlioglu 0,3 sec vor Rea und 1,9 sec vor Redding. Van der Mark, Rinaldi und Bautista kämpfen um Platz 6.

Runde 13: Van der Mark verliert zwei Plätze an Rinaldi und Bautista und ist Achter.

Runde 14: Rea folgt Razgatlioglu wie ein Schatten. Bautista vorbei an Rinaldi auf Platz 6.

Runde 15: Rea bremst sich in der Haarnadelkurve an Razgatlioglu vorbei, der aber sofort innen wieder durchschlüpft. Redding ist um 3,8 sec abgeschlagen Dritter.

Runde 16: Nur Razgatlioglu und Rea fahren weiterhin mittlere 1:37 min.

Runde 17: Rea nach einem Vorderradrutscher nicht mehr in unmittelbarer Schlagdistanz zu Razgatlioglu. Gerloff (9.) holt zu van der Mark (8.) auf.

Runde 18: Rea 0,9 sec hinter Razgatlioglu. Bautista (6.) holte zu Locatelli (4.) und Davies (5.) auf.

Runde 19: Razgatlioglu führt um 2 sec vor Rea und 7,5 sec vor Redding. Bautista 0,6 sec hinter Davies.

Runde 20: Das Podium ist bezogen. Folger endlich vorbei an Mercado auf Platz 16.

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt 2,9 sec vor Rea. 3. Redding. Folger auf 16 nicht in den Punkten.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,908 sec 3. Scott Redding Ducati + 8,406 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,329 5. Chaz Davies Ducati + 10,734 6. Alvaro Bautista Honda + 11,467 7. Michael Rinaldi Ducati + 13,901 8. Michael vd Mark BMW + 15,640 9. Garrett Gerloff Yamaha + 16,254 10. Tom Sykes BMW + 20,911 11. Axel Bassani Ducati + 39,410 12. Christophe Ponsson Yamaha + 42,808 13. Lucas Mahias Kawasaki + 43,057 14. Kohta Nozane Yamaha + 44,106 15. Tito Rabat Ducati + 48,202 16. Jonas Folger BMW + 49,557 17. Leandro Mercado Honda + 51,981 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Alex Lowes Kawasaki