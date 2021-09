Barcelona: Sensations-Pole für BMW durch Tom Sykes

In beeindruckender Weise hat BMW-Aushängeschild Tom Sykes beim Superbike-Meeting in Barcelona die Pole-Serie von Jonathan Rea (Kawasaki) beendet.

Die Superpole der Superbike-WM 2021 ist ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. In den freien Trainings können sich die Piloten allein um die Rennabstimmung kümmern, die erreichte Position hat keine Auswirkung auf das weitere Rennwochenende.



Jeder Fahrer hat in der Superpole zwei Qualifyer-Reifen von Alleinausrüster Pirelli zur Verfügung. Zum Warmfahren verwenden die Piloten zuerst einen normalen Rennreifen oder auch den Pirelli SCX, der speziell für das Superpole-Race über zehn Runden entwickelt wurde.



In den freien Trainings fuhr Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) in 1:41,781 min die schnellste Zeit, doch in den bisher acht Superpoles war es stets Jonathan Rea (Kawasaki), der sich den vordersten Startplatz sicherte.

Nach dem ersten Run führte Superpole-Spezialist Tom Sykes (BMW) mit der bisher schnellsten Zeit an diesem Wochenende in 1:40,963 min. Fast 0,4 sec dahinter folgten Razgatlioglu, Redding, Gerloff und Locatelli. Rea hatte, offenbar geplant, seinen ersten Versuch abgebrochen. Jonas Folger (BMW) lag 1,8 sec zurück auf Platz 16.



Sieben Minuten vor dem Ende reihte sich Rea mit seinem ersten Qualifyer hinter Sykes auf Platz 2 ein – ein Beleg dafür, dass auch der BMW-Pilot den klebrigen Hinterreifen verwendet hatte.



Bei noch vier Minuten auf der Uhr gingen praktisch alle Piloten zu ihrem letzten Versuch auf die Piste – fast bei jedem blitzten Sektorbestzeiten auf! Zuerst stürmte Rea in 1:40,921 min auf Platz 1, dann übernahm Razgatliogli in 1:40,694 min die Führung. Den Schlusspunkt setzte dann aber sensationell Tom Sykes, der mit der BMW M1000RR in 1:40,408 min souverän die Pole-Position eroberte!

Neben Sykes starten Razgatlioglu und Rea aus der ersten Reihe. Die zweite Startreihe besteht aus Scott Redding (Ducati), Alex Lowes (Kawasaki) und Andrea Locatelli (Yamaha). Die beste Honda stellte Leon Haslam auf Startplatz 7.



Jonas Folger steigerte sich in der Schlussphase deutlich, letztendlich blieb es aber bei 1,8 sec Rückstand für den Bonovo MGM-Piloten und Startplatz 18.