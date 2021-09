SBK in Barcelona: Yamaha-Werksteam im Retro-Design

Am Mittwoch präsentierte Yamaha seine R1 im Design der 1970er-Jahre. Beim Superbike-Meeting in Barcelona werden die Motorräder von Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli in diesen Farben zu sehen sein.

Beim Frankreich-GP 1961 trat Yamaha erstmals bei einem Weltmeisterschaftslauf auf der Rundstrecke an. Bis zum ersten Sieg dauerte es bis 1963, ein Jahr später feierte der Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo den ersten WM-Titel. Seitdem haben Yamaha-Piloten mehr als 500 GP-Siege eingefahren.

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums stellte Yamaha am Mittwoch eine Sonderlackierung für die «R»-Serie vor, die als Basis für die seriennahe Weltmeisterschaft dient. Hauptmerkmal der in weiß gehaltenen Verkleidung sind der rote ‹Speedblock› und ein gelbes Startnummernfeld. Erstmals sahen wir diese Farben zu Beginn der 1970er-Jahre bei Jarno Saarinen, Teuvo Länsivuori, Rodney Gould und später Giacomo Agostini, zuerst in der 250er- und dann der 500er-Klasse. Später hat Yamaha dieses Design immer wieder mal zu speziellen Anlässen eingesetzt.

MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow bestritt bereits den MotoGP-Test in Katar in den legendären Farben und es war auch immer angedacht, bei einem SBK-Event mit dem speziellen Design an diesen Meilenstein der Yamaha-Firmengeschichte zu erinnern. Am späten Donnerstagnachmittag wird Yamaha das Design für den neunten Event in Barcelona am kommenden Wochenende vorstellen.

Übrigens: Randy Krummenacher hat seine Yamaha R6 vom Team EAB Racing schon seit dem ersten Saisonrennen in diesen Farben eingesetzt.