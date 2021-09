Leon Haslam (Honda) frustriert: Nur im Training top

Leon Haslam möchte auch in der Superbike-WM 2022 für das Werksteam der Honda Racing Corporation antreten, doch noch hat der Engländer kein Angebot erhalten. Bessere Ergebnisse als in Barcelona würden sicher helfen.

Mit 38 Jahren ist Leon Haslam der älteste Pilot der Superbike-WM 2021, doch ans Aufhören denkt der Vizeweltmeister von 2010 deshalb noch nicht. Mit der Erfahrung aus 305 Superbike-Läufen hat der noch immer schnelle Haslam einem Hersteller wie Honda viel zu bieten.



Für die Ergebnisse sorgte bei Honda zuletzt aber zunehmend Teamkollege Álvaro Bautista, der in Barcelona im Superpole-Race das erste Top-3-Finish der Saison erreichte und im zweiten Lauf nur um 0,2 sec am dritten Platz vorbeischrammte.

Dabei startete Haslam am Freitag als Siebter stark in das Rennwochenende auf der spanischen Piste und war auch in der Superpole und im verregneten ersten Lauf als Siebter vor Bautista platziert. Im Regen hatte Haslam jedoch auf ein viel besseres Ergebnis spekuliert.



«Auf das Regenrennen freute ich mich regelrecht, weil das eine gute Gelegenheit war, um möglicherweise aufs Podium zu fahren – leider hatte ich aber von der ersten Runde an Probleme am Kurveneingang», erklärte der Honda-Pilot. «Ich versuchte, das Problem bestmöglich zu umfahren und konnte auch mit ein paar Kollegen kämpfen, mit einem anderen Setting für die Motorbremse hätte ich aber schneller sein können.»

Am trockenen Sonntag schlug die Stunde von Bautista – Haslam hatte als Siebter und Elfter deutlich das Nachsehen.



«Das Superpole-Race war ein wenig frustrierend. Ich hatte einen starken Start, bin dann aber leider in Schwierigkeiten geraten, als Rinaldi von der Strecke abkam und die beiden Yamahas stürzten. Meine Pace war nicht schlecht, aber es war frustrierend wegen der Zwischenfälle», schilderte der Routinier. «Beim zweiten Start in den zweiten Lauf kam ich nicht besonders gut weg. Und obwohl das Rennen gut lief, fühlte ich mich mit dem Vorderreifen von Anfang an nicht perfekt. Nachdem die Trainings so gut liefen habe ich also nicht das Gefühl, dass wir unser Potenzial in den Rennen ausgeschöpft haben.»

In der Gesamtwertung hat Bautista nach neun Meetings 142 Punkte eingefahren, Haslam fällt mit 95 Punkten deutlich ab.

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,030 sec 3. Scott Redding Ducati + 3,207 4. Alvaro Bautista Honda + 3,415 5. Andrea Locatelli Yamaha + 4,306 6. Jonathan Rea Kawasaki + 7,733 7. Garrett Gerloff Yamaha + 11,098 8. Axel Bassani Ducati + 14,227 9. Michael vd Mark BMW + 15,679 10. Kohta Nozane Yamaha + 17,429 11. Leon Haslam Honda + 21,211 12. Samuele Cavalieri Ducati + 26,533 13. Christophe Ponsson Yamaha + 27,637 14. Leandro Mercado Honda + 33,201 15. Isaac Vinales Kawasaki + 33,282 16. Jonas Folger BMW + 36,090 Out Loris Cresson Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Lucas Mahias Kawasaki Out Alex Lowes Kawasaki Out Tom Sykes BMW