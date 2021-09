Andrea Locatelli (Yamaha): Höhenflug wurde gestoppt

Ausgerechnet nach seiner Vertragsverlängerung mit dem Pata Yamaha Werksteam lieferte Andrea Locatelli beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Barcelona eines seiner schlechtesten Wochenenden ab.

Am Samstagmorgen kommunizierte Yamaha die Vetragsverlängerung mit Andrea Locatelli für die Superbike-WM 2022 und 2023. Dass man zusammen weitermachen wird, stand schon länger fest – es ging nur noch um die Laufzeit.



Nach seinem überlegenen Gewinn der Supersport-WM 2020 absolviert der Italiener in diesem Jahr eine ausgezeichnete Rookie-Saison in der Superbike-Kategorie. Dreimal stand Locatelli bereits auf dem Podium, Top-5-Ergebnisse sind die Regel.

Aber nicht in Barcelona: Mit den Plätzen 12 und 5 in den Hauptrennen sowie einem Sturz im Superpole-Race war das neunte Saisonmeeting eines der schlechteren des 24-Jährigen.



Angesichts der Bedingungen war der zwölfte Platz am Samstag in Ordnung. Erstmals fuhr der Superbike-Rookie ein Rennen auf komplett nasser Strecke.



«Es war ein sehr schwieriges Rennen für mich», gab Loka zu. «Ich war in der ersten Kurve Zweiter, aber im Rennen drehte das Hinterrad zu stark durch – ich weiß nicht, wieso. Trotzdem versuchte ich, das Maximum im Nassen. Ich experimentierte ein wenig mit dem Gas, aus den Kurven hatte ich aber keine Traktion, sondern nur Spinning. Ich hake das ab aber wir müssen herausfinden, wieso das so war.»

Die trockenen Bedingungen am Rennsonntag lagen Locatelli besser – nicht gerechnet hat er jedoch mit dem Rammstoß seines Markenkollegen Kohta Nozane, der für Locatelli im Superpole-Race mit einem Sturz endete. Durch den Ausfall musste der Werkspilot im letzten Rennen von Platz 12 starten – und wurde Fünfter!



«Es war ein sehr schwieriges Rennen, weil der Grip am Hinterreifen am Ende komplett weg war. Aber letztendlich kann ich zufrieden sein, weil wir einen wirklich guten Job gemacht haben», schilderte Locatelli. «Für uns war nicht das beste Wochenende, weil wir am Samstag ein kleines Problem im Nassen hatten. Jetzt konzentrieren wir uns auf Jerez, danach auf Portimão.»

In der Gesamtwertung hat Locatelli in Barcelona einen Platz verloren und ist WM-Fünfter. Sein Rückstand auf den viertplatzierten Michael Rinaldi (Ducati) beträgt 17 Punkte.

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,030 sec 3. Scott Redding Ducati + 3,207 4. Alvaro Bautista Honda + 3,415 5. Andrea Locatelli Yamaha + 4,306 6. Jonathan Rea Kawasaki + 7,733 7. Garrett Gerloff Yamaha + 11,098 8. Axel Bassani Ducati + 14,227 9. Michael vd Mark BMW + 15,679 10. Kohta Nozane Yamaha + 17,429 11. Leon Haslam Honda + 21,211 12. Samuele Cavalieri Ducati + 26,533 13. Christophe Ponsson Yamaha + 27,637 14. Leandro Mercado Honda + 33,201 15. Isaac Vinales Kawasaki + 33,282 16. Jonas Folger BMW + 36,090 Out Loris Cresson Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Lucas Mahias Kawasaki Out Alex Lowes Kawasaki Out Tom Sykes BMW