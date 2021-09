Verletzter Chaz Davies: Infos aus dem Krankenhaus

Nach seinem Sturz bei der Superbike-WM in Barcelona befindet sich Chaz Davies (34) aus dem Team Go Eleven Ducati weiterhin im Catalunya Hospital. Der Waliser fällt für unbestimmte Zeit aus.

Mit Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden wirken sich Verletzungen zum jetzigen Zeitpunkt der Saison besonders fatal aus. Denn nach Barcelona kommen direkt die Events in Jerez und Portimao.

In der vierten Runde des ersten Versuchs des Superbike-Sprintrennens in Barcelona kam es am Sonntagvormittag zu einer Kollision zwischen Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) und Chaz Davies. Beide Fahrer stürzten, das Rennen wurde abgebrochen. Der Waliser aus dem Team Go Eleven Ducati brauchte medizinische Versorgung und wurde anschließend auf einer Trage abtransportiert. Unter dem Applaus der wenigen erlaubten Zuschauer reckte er den Daumen der linken Hand in die Höhe und winkte.

Anschließend wurde er im Medical Center an der Rennstrecke erstversorgt und dann ins nahe Catalunya Hospital gebracht. Von dort teilte Davies SPEEDWEEK.com am Montagmorgen mit: «Zwei gebrochene Rippen, starke Prellungen am Oberkörper und Rücken, dazu einige Kratzer. Ich weiß nicht genau, was mich getroffen hat, das war gleich zu Beginn des Sturzes. Ich vermute, dass mich Mahias vielleicht überfahren hat, nachdem er mich ausknockte. Er wollte mich an einer Stelle überholen, an der ich das gesamte Wochenende nicht ein Überholmanöver gesehen habe.»

Vom Sturz selbst war im Fernsehen nichts zu sehen, die Rennleitung hat jedoch deutlich mehr Kamerabilder zur Verfügung. Für die FIM Stewards war die Schuldfrage eindeutig: Mahias wurde für das zweite Hauptrennen auf den letzten Startplatz strafversetzt.

Wegen der Rippenbrüche wird Davies einige Zeit ausfallen, «der Start in Jerez ist unmöglich», meinte er.



«Wir werden Chaz in Jerez und Portimao ersetzen», sagte Go-Eleven-Teammanager Denis Sacchetti. «Wen wir fahren lassen, werden wir bis Mittwoch zusammen mit Ducati entscheiden.»