Drama für BMW: Michael vd Mark schoss Tom Sykes ab

Beim Superbike-Meeting in Barcelona sahen wir im Superpole-Race jene Bilder, die einen Teamchef um Fassung ringen lassen. BMW-Werkspilot Michael van der Mark räumte seinen Teamkollegen Tom Sykes ab.

Der Rennsonntag in Barcelona meinte es nicht gut mit BMW, überhaupt nicht gut. Das Drama begann für den bayerischen Hersteller im Superpole-Race. Der von Platz 9 gestartete Michael van der Mark kam so viel besser weg als sein Teamkollege Tom Sykes, dass er den Pole-Setter in Kurve 7 überholen wollte. Doch der Niederländer stürzte und rammte Sykes mit von der Piste.



Zurück in der Box entschuldigte sich van der Mark sofort beim 36-Jährigen.



«Im Superpole Race habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe versucht, Tom zu überholen, aber ich war zu schnell, bin gestürzt und habe Tom in den Kies gedrückt. Es war ein dummer Fehler, und es tut mir für das Team wirklich sehr leid», suchte der Supersport-Weltmeister von 2014 keine Ausreden.

Damit nicht genug: Auch im zweiten Lauf war Sykes in einen heftigen Sturz verwickelt, nach dem das Rennen abgebrochen und neu gestartet wurde. Als Neunter im Ziel hatte sich auch van der Mark mehr erhofft.



«Beim Restart hatte ich Schwierigkeiten mit dem Bike», grübelte der 28-Jährige. «Die Bremsperformance und der Grip waren nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Von daher war es ein langes und schwieriges Rennen. Wir müssen herausfinden, warum das passiert, wenn sich die Streckenbedingungen ändern. Letzten Endes haben wir Punkte geholt, und nächste Woche haben wir eine neue Chance.»

Teamchef Shaun Muir trägt den Fehler van der Mark nicht nach – die Enttäuschung war ihm dennoch anzumerken.



«Er hat sich dafür beim Team aufrichtig entschuldigt», hielt der Engländer fest. «Im zweiten Hauptrennen hatte Mickey zunächst Schwierigkeiten, den Reifen für sich zum Arbeiten zu bringen. Doch im letzten Renndrittel hatte er die Pace, mit der wir ihn auf dem dritten, vierten, fünften oder sechsten Platz erwartet hätten. Doch zu diesem Zeitpunkt war es zu spät. So war es mit Rang neun nicht die erhoffte Belohnung für seine Arbeit an diesem Wochenende. Wir haken Barcelona 2021 nun ab und reisen weiter nach Jerez.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,030 sec 3. Scott Redding Ducati + 3,207 4. Alvaro Bautista Honda + 3,415 5. Andrea Locatelli Yamaha + 4,306 6. Jonathan Rea Kawasaki + 7,733 7. Garrett Gerloff Yamaha + 11,098 8. Axel Bassani Ducati + 14,227 9. Michael vd Mark BMW + 15,679 10. Kohta Nozane Yamaha + 17,429 11. Leon Haslam Honda + 21,211 12. Samuele Cavalieri Ducati + 26,533 13. Christophe Ponsson Yamaha + 27,637 14. Leandro Mercado Honda + 33,201 15. Isaac Vinales Kawasaki + 33,282 16. Jonas Folger BMW + 36,090 Out Loris Cresson Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Lucas Mahias Kawasaki Out Alex Lowes Kawasaki Out Tom Sykes BMW