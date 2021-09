Barcelona: Alex Lowes (Kawasaki) hatte Schutzengel

Bis Sonntagmittag lieferte Alex Lowes beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Barcelona ein solides Rennwochenende ab. Bei seinem Sturz im zweiten Lauf hatte der Kawasaki-Werkspilot Pech und sehr viel Glück.

Alex Lowes absolvierte ein auffälliges Heimrennen seines Kawasaki-Werksteams in Barcelona, aber ein ordentliches: Sechster am Freitag, Fünfter in der Superpole und im verregneten ersten Lauf holte kam der Engländer nur vier Sekunden hinter seinem Teamkollegen Jonathan Rea als Sechster ins Ziel – er hatte sich etwas mehr versprochen.



«Als klar wurde, dass es ein Regenrennen sein würde, ging ich davon aus, dass ich um das Podium kämpfen kann. Im Regen bin ich normalerweise ziemlich schnell, aber ich hatte nicht den erforderlichen Grip», schilderte der 31-Jährige aus Lincoln. «Der sechste Platz war in Ordnung, auch weil diese Strecke für uns eine der schwierigeren ist. Ich rutschte viel am Kurveneingang, das Heck rutschte extrem und am Kurvenausgang hatte ich keine Traktion. Es war ein langes Rennen. Auf der anderen Seite hätte man leicht auch ohne Punkte dazustehen.»



Erstaunlicherweise gab es im Regenrennen keinen Sturz: Garrett Gerloff (Yamaha) stürzte bereits auf der Besichtigungsrunde und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fiel mit Defekt aus. Es waren die einzigen Ausfälle.

Mit einem vierten Platz im Superpole-Race startete Lowes stark in den Rennsonntag. Den letzten Podiumsplatz verpasste er nur um 0,177 sec.



«Das Superpole-Race lief gut für uns, auch wenn es schade war, dass ich von Bautista in der letzten Runde überholte wurde und ich dadurch das Podest verlor», bedauerte der Kawasaki-Pilot. «Wir haben vorne einen SC1 ausprobiert, aber ich hatte mit diesem Reifen nicht so viel Selbstvertrauen auf der Bremse. In der letzten Runde konnte ich einfach nicht mehr kontern.»

Im zweiten Lauf sah Lowes nicht das Ziel. Nach einem unverschuldeten Sturz gab es eine Kettenreaktion, die leicht in einer Katastrophe hätte enden können. Zuerst wurde der WM-Sechste von Yamaha-Pilot Kohta Nozane touchiert, stürzte, wurde von seinem eigenen Motorrad und anschließend noch von Lachlan Epis getroffen.



«Mein Start war nicht der beste. Die Kupplung arbeitet manchmal anders als erwartet und dadurch war ich mitten um Pulk», erklärte Lowes. «Dann gab mir jemand einen Schlag. Mein Bike traf mich ins Gesicht und dabei wurde auch mein Hand und mein Handgelenk geklemmt. Das war echt schade, denn wir haben das ganze Wochenende viel mit gebrauchten Reifen gearbeitet. Ich glaube, dass wir ein gutes Rennen hätten haben können.»



Lowes ließ sich im Krankenhaus in Barcelona untersuchen, um eine Verletzung auszuschließen; Ergebnisse wurden noch nicht kommuniziert.

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,030 sec 3. Scott Redding Ducati + 3,207 4. Alvaro Bautista Honda + 3,415 5. Andrea Locatelli Yamaha + 4,306 6. Jonathan Rea Kawasaki + 7,733 7. Garrett Gerloff Yamaha + 11,098 8. Axel Bassani Ducati + 14,227 9. Michael vd Mark BMW + 15,679 10. Kohta Nozane Yamaha + 17,429 11. Leon Haslam Honda + 21,211 12. Samuele Cavalieri Ducati + 26,533 13. Christophe Ponsson Yamaha + 27,637 14. Leandro Mercado Honda + 33,201 15. Isaac Vinales Kawasaki + 33,282 16. Jonas Folger BMW + 36,090 Out Loris Cresson Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Lucas Mahias Kawasaki Out Alex Lowes Kawasaki Out Tom Sykes BMW