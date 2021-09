Honda-Star Bautista befürchtet: «Werden mehr leiden»

Beim Superbike-Meeting in Barcelona hievte Álvaro Bautista die Honda CBR1000RR-R zum ersten Mal in dieser Saison auf das Podest. Für das anstehende Wochenende in Jerez sieht der Spanier größere Hürden.

In Barcelona sorgte Álvaro Bautista für Erleichterung bei der Honda Racing Corporation. Fuhr man mit der CBR1000RR-R in der Superbike-WM 2021 vornehmlich hinterher, erkämpfte der 36-Jährige im Superpole-Race von Startplatz 7 kommend einen feinen dritten Platz. Es war das erste Podium von Honda in der laufenden Saison. Zuletzt hatte ebenfalls Bautista am 30. August 2020 in Aragón einen Podestplatz für den weltgrößten Motorradhersteller erreicht.



Und dank der verbesserten Startposition ließ der Spanier für den zweiten Lauf einen vierten Platz folgen, nur 0,2 sec hinter dem drittplatzierten Scott Redding (Ducati).

Diesen Schwung möchte Bautista mit zum Meeting nach Jerez nehmen. Bei seinem zweiten Heimrennen in Folge hatte der Spanier vor einem Jahr nur die Plätze 7, 10 und 8 erreicht.



«Nach dem positiven Wochenende in Barcelona kommen wir sehr gut gelaunt nach Jerez. Hoffentlich haben wir dasselbe Gefühl und können so arbeiten wie zuletzt», sagte der Honda-Pilot im Vorfeld. «Allerdings ist Jerez eine etwas andere Rennstrecke als Barcelona. Es gibt zwar auch einige langgezogene Kurven, aber kürzere Geraden. Wir werden deshalb möglicherweise ein wenig mehr leiden.»

Honda kommt aber nicht unvorbereitet nach Jerez. Wie die meisten Superbike-Teams hatte man nicht nur Anfang des Jahres auf der Rennstrecke im Süden Spaniens getestet, sondern auch Anfang September bei heißen Bedingungen.



«Wir haben einige Referenzen, die uns nützlich sein werden», bestätigte Bautista. «Wir versuchen uns ständig zu verbessern und korrigieren derzeit einige Details, die uns in die richtige Richtung führen. Ich hoffe auf ein weiteres gutes Wochenende vor den spanischen Fans.»