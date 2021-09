Scott Redding: «Wusste, Toprak würde alles versuchen» 26.09.2021 - 19:58 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Scott Redding (vorne) gegen Toprak Razgatlioglu

Der Traum vom ersten Titel in der Superbike-WM rückte für Ducati-Werksfahrer Scott Redding trotz zweier Podestplätze in Jerez in immer weitere Ferne. Es gibt noch 186 Punkte zu holen und er liegt bereits 74 hinten.