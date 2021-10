Toprak krank: Reicht die Kraft für Portimão-Siege?

Bereits in Jerez spürte Toprak Razgatlioglu die ersten Anzeichen einer Erkältung. In Portimão hat es den Yamaha-Piloten und WM-Leader voll erwischt. Dennoch wurde er am Freitag Fünfter.

Am vergangenen Wochenende ließ es sich Toprak Razgatlioglu noch anmerken, dass er sich eine Erkältung zugezogen hatte. Am Freitag in Portimão konnte der Yamaha-Star seine Schniefnase nicht mehr verbergen.

Aber auch ein angeschlagener Razgatlioglu ist schnell, sogar sehr schnell. Im ersten Training fuhr der Türke in 1:41,499 min nur 0,033 sec langsamer als Portimão-Spezialist Jonathan Rea, doch diese Zeit wurde ihm gestrichen, weil er sie unter gelber Flagge fuhr. In der kombinierten Zeitenliste verewigte sich der 24-Jährige mit einer 1:41,749 min, gefahren im FP1. Das reichte zu Platz 5 mit 0,3 sec Rückstand. Am heißeren Nachmittag war er nur unwesentlich langsamer.



«Ich fühle mich nur ein wenig kraftlos, aber eine Rennsimulation über 18 Runden war kein Problem – und die Rundenzeiten waren ordentlich. Ich kann auch frei Atmen», winkte Razgatlioglu mit belegter Stimme ab. «Wir sind gut ins Wochenende gestartet, aber meine schnellste Zeit wurde mir gestrichen. Aber ich fühle mich gut auf dem Bike. Bei meinem Long-Run fuhr ich ähnliche Zeiten wie Johnny – wir werden also wieder miteinander kämpfen. Wobei es im Rennen immer etwas anders laufen kann, wir müssen abwarten.»

Seine Zielsetzung passt Razgatlioglu wegen seiner Krankheit nicht an.



«Das bleibt wie immer. Ich werde mich auf meinen Job konzentrieren, denn ich will um Siege kämpfen. Ich brauche mehr davon. Leicht wird das hier nicht, aber ich werde es versuche.»

© Gold & Goose Willkommen in Portimão © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Leandro Mercado © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Andrea Locatellil Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM, Portimao, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:41,466 min 2. Alex Lowes Kawasaki 1:41,657 + 0,191 sec 3. Leon Haslam Honda 1:41,716 + 0,250 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:41,812 + 0,346 5. Garrett Gerloff Yamaha 1:41,872 + 0,406 6. Loris Baz Ducati 1:41,974 + 0,508 7. Scott Redding Ducati 1:41,986 + 0,520 8. Michael Rinaldi Ducati 1:42,099 + 0,633 9. Alvaro Bautista Honda 1:42,115 + 0,649 10. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,172 + 0,706 11. Michael vd Mark BMW 1:42,324 + 0,858 12. Isaac Vinales Kawasaki 1:42,776 + 1,310 13. Leandro Mercado Honda 1:42,980 + 1,514 14. Axel Bassani Ducati 1:43,029 + 1,563 15. Eugene Laverty BMW 1:43,157 + 1,691 16. Jonas Folger BMW 1:43,321 + 1,855 17. Christophe Ponsson Yamaha 1:43,905 + 2,439 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,937 + 2,471 19. Samuele Cavalieri Ducati 1:44,313 + 2,847 20. Tito Rabat Kawasaki 1:44,352 + 2,886 21. Gabriele Ruiu BMW 1:44,468 + 3,002 22. Loris Cresson Kawasaki 1:44,775 + 3,309 23. Lachlan Epis Kawasaki 1:45,498 + 4,032