Stark: Loris Baz (6.) am Freitag bester Ducati-Pilot

Ducati kann auf der anspruchsvollen Rennstrecke in Portimão nicht die Stärken der Panigale V4R ausspielen. Überraschenderweise meisterte aber Davies-Ersatz Loris Baz (Go Eleven) den ersten Trainingstag am Besten.

Als Ersatz für den verletzten Chaz Davies heuerte das Ducati-Team Go Eleven mit Loris Baz einen alten Bekannten an. Bereits in Jerez präsentierte sich der Franzose stark, noch besser beginnt das Meeting in Portimão: Als Sechster ließ der 28-Jährige am Freitag die Werkspiloten Scott Redding und Michael Rinaldi hinter sich!

Zur Erinnerung: Baz bestritt mit Ducati in diesem Jahr die MotoAmerica, fuhr dort aber mit Dunlop-Reifen.



«Ich habe mich nur besser ans Bike gewöhnt», erklärte Baz SPEEDWEEK.com mit einem Grinsen im Gesicht. «Wir haben dieselbe Herangehensweise wie in Jerez – Runden abspulen, das Motorrad und Reifen verstehen. Schon im FP1 fühlte ich mich gut, wir haben nur die Balance ein wenig justiert und sonst keine verrückten Sachen gemacht. Das Bike zu fahren macht richtig Spaß. Es war ein gutes Gefühl, sieben oder acht Runde Toprak folgen zu können. Er war zwar ein wenig schneller als ich, aber er ist ja auch WM-Leader.»

Ein wenig wunderte sich Baz dann aber doch, dass er schneller als die Aruba-Piloten war.



«Als Werksfahrer ist man gewohnt, weiter vorne zu sein. Wenn man dann Fünfter oder Sechster ist, beginnt man vielleicht etwas auszuprobieren, was bei ihnen nicht funktionierte – ich weiß es nicht. Als Gaststarter ist mein Ansatz genau umgekehrt. Ich schaue nur auf mich, ändere möglichst wenig. Nach einem Long-Run schauen wir uns die Daten an und passen eventuell eine Kleinigkeit an. Ich bin mir aber sicher, Scott und Michael werden am Samstag stärker sein.»

Ergebnis Superbike-WM, Portimao, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:41,466 min 2. Alex Lowes Kawasaki 1:41,657 + 0,191 sec 3. Leon Haslam Honda 1:41,716 + 0,250 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:41,812 + 0,346 5. Garrett Gerloff Yamaha 1:41,872 + 0,406 6. Loris Baz Ducati 1:41,974 + 0,508 7. Scott Redding Ducati 1:41,986 + 0,520 8. Michael Rinaldi Ducati 1:42,099 + 0,633 9. Alvaro Bautista Honda 1:42,115 + 0,649 10. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,172 + 0,706 11. Michael vd Mark BMW 1:42,324 + 0,858 12. Isaac Vinales Kawasaki 1:42,776 + 1,310 13. Leandro Mercado Honda 1:42,980 + 1,514 14. Axel Bassani Ducati 1:43,029 + 1,563 15. Eugene Laverty BMW 1:43,157 + 1,691 16. Jonas Folger BMW 1:43,321 + 1,855 17. Christophe Ponsson Yamaha 1:43,905 + 2,439 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,937 + 2,471 19. Samuele Cavalieri Ducati 1:44,313 + 2,847 20. Tito Rabat Kawasaki 1:44,352 + 2,886 21. Gabriele Ruiu BMW 1:44,468 + 3,002 22. Loris Cresson Kawasaki 1:44,775 + 3,309 23. Lachlan Epis Kawasaki 1:45,498 + 4,032