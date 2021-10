Johnny Rea (Kawasaki) erleichtert: «Zur besten Zeit»

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Portimão hätte für Jonathan Rea nicht besser laufen können. Als Schnellster fühlt sich der Kawasaki-Star bereit für den nächsten Schlagabtausch mit Toprak Razgatlioglu.

Bei noch drei ausstehenden Meetings der Superbike-WM 2021 kommt dem letzten Europa-Event in Portimão für Jonathan Rea eine besondere Bedeutung zu. Wenn er hier nicht Toprak Razgatlioglu besiegt, dann wohl auch nicht in Übersee. Auf der Rennstrecke an der Algarve hat der 34-Jährige bereits zwölf Siege gefeiert, häufiger hat er nur in Assen gewonnen.

Am Freitag lief für den Kawasaki-Star alles nach Plan: Bestzeit im ersten Training und auch Schnellster im zweiten Training.



«Ich bin glücklich mit unserer Arbeit. Zwischen den beiden Trainings haben wir ein paar entscheidende Änderungen an unserem Bike vorgenommen, wodurch ich mich deutlich wohler fühlte – so gut, wie noch nie in dieser Saison. Ich bin etwas erleichtert deswegen», berichtete Rea einer kleinen Journalistenrunde am frühen Freitagabend. «Ich konnte auf einem Long-Run eine sehr gute Pace und wurde immer schneller. Normal lässt der Grip irgendwann nach, aber ich konnte die Reifen am Leben halten. Jetzt bin ich darauf gespannt, was wir daraus am Samstag machen können – ich fühle mich bereit, auch wenn wir immer noch ein paar Änderungen vorhaben. Dennoch: Dieses gute Gefühl hätte nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können.»

Rea lobt seinen Teamkollegen Alex Lowes ausdrücklich, der am Freitag als Zweitschnellster in beiden Trainings schneller war als Razgatlioglu. Erstaunlich: Noch vor einer Woche verzichtete der Zwillingsbruder von Moto2-Ass Sam Lowes auf Die Sonntagsrennen wegen Schmerzen im Handgelenk.



Für den Nordiren wäre es ein Segen, wenn Lowes diesen Speed auch im Rennen zeigen können.



«Alex ist nur wenig langsamer als ich und er ist noch verletzt. Er ist ein verdammt harter Bursche. Er redet nicht darüber, wie schlimm die Verletzung ist. Er ist einfach nur schnell und hart im Nehmen», sagte der sechsfache Weltmeister anerkennend. «Das ist großartig und zeigt auch, dass unser Bike gut funktioniert. Ich freue mich, dass er vorne dabei ist. Ich wünschte nur, dass er fitter und kräftiger sein könnte. Aber ich glaube, dass er im Rennen vorne mitfahren kann.»

Ergebnis Superbike-WM, Portimao, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:41,466 min 2. Alex Lowes Kawasaki 1:41,657 + 0,191 sec 3. Leon Haslam Honda 1:41,716 + 0,250 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:41,812 + 0,346 5. Garrett Gerloff Yamaha 1:41,872 + 0,406 6. Loris Baz Ducati 1:41,974 + 0,508 7. Scott Redding Ducati 1:41,986 + 0,520 8. Michael Rinaldi Ducati 1:42,099 + 0,633 9. Alvaro Bautista Honda 1:42,115 + 0,649 10. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,172 + 0,706 11. Michael vd Mark BMW 1:42,324 + 0,858 12. Isaac Vinales Kawasaki 1:42,776 + 1,310 13. Leandro Mercado Honda 1:42,980 + 1,514 14. Axel Bassani Ducati 1:43,029 + 1,563 15. Eugene Laverty BMW 1:43,157 + 1,691 16. Jonas Folger BMW 1:43,321 + 1,855 17. Christophe Ponsson Yamaha 1:43,905 + 2,439 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,937 + 2,471 19. Samuele Cavalieri Ducati 1:44,313 + 2,847 20. Tito Rabat Kawasaki 1:44,352 + 2,886 21. Gabriele Ruiu BMW 1:44,468 + 3,002 22. Loris Cresson Kawasaki 1:44,775 + 3,309 23. Lachlan Epis Kawasaki 1:45,498 + 4,032