Garrett Gerloff: So etwas darf nicht mehr passieren

Zu Saisonbeginn begeisterte Garrett Gerloff in der Superbike-WM mit aggressivem Stil und viel Einsatz. Dann kam die Assen-Katastrophe, nach welcher ihm die Yamaha-Verantwortlichen kräftig den Kopf wuschen.

Im zweiten Assen-Rennen hat Garrett Gerloff mit einem überambitionierten Manöver in der ersten Kurve ausgerechnet WM-Leader Toprak Razgatlioglu abgeräumt, der wie der Mann aus Texas bei Yamaha unter Vertrag steht. Schon davor war er mehrfach negativ aufgefallen, weil er Gegner aus dem Weg geräumt hatte.



Gerloff musste anschließend heftige Kritik von allen Seiten einstecken: vom Team, vom Hersteller, von den Medien und Fans. Seither fährt er so ruhig, dass man ihn kaum noch wahrnimmt. Manch einer vermutete bereits, den 25-Jährigen hätte die Assen-Schelte mental gebrochen.

Inzwischen ist bei Gerloff wieder ein Aufwärtstrend auszumachen, er fährt sich aus dem Tief. Seit Most schaffte er es in keinem Rennen mehr in die Top-6, in Portimao scheinen die Chancen dafür gut zu stehen. Den Freitag beendete Garrett als Dritter, 0,217 sec hinter dem Schnellsten Jonathan Rea (Kawasaki).



«Ich fühlte mich schon in Jerez gut, dort kam aber nicht viel heraus», erzählte Gerloff am Freitagabend. Er bestätigte, dass es seit Assen «hart» für ihn war. «Ich war seither nicht mehr derselbe Fahrer. Ich versuchte mir selbst zu beweisen, dass ich auch fahren kann, ohne dass etwas passiert. Es war wirklich schwierig.»

Immer wieder war zu hören, dass Gerloff nach dem Assen-Vorfall von Yamaha eine klare Ansage bekam, dass ihm die Flügel gestutzt wurden. Verneinen tut er diese Behauptung nicht. «So wurde mir das nicht explizit gesagt», meinte der Amerikaner. «Es war aber offensichtlich, dass ich mir so etwas nicht noch mal leisten sollte. Aber so etwas kann immer passieren – auch wenn ich das natürlich nicht will.»

Letztes Jahr wurde Gerloff 14. und 11. in den beiden Hauptrennen in Portimao, das war damals sein erst dritter Event in der Superbike-WM. Die Zeichen für dieses Wochenende stehen deutlich besser. «Ich kenne die Strecke und das Motorrad heute besser», unterstrich das Yamaha-Talent. «Und der neue Asphalt macht einen großen Unterschied beim Grip, wenn die Temperaturen steigen. Letztes Jahr war es heiß, auf dem alten Belag hatte ich null Grip. Für mich war es damals sehr schwierig, schnell zu fahren. Ich hatte auch keine guten Starts, was dir hier nicht hilft.»

Ergebnis Superbike-WM, Portimao, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:41,466 min

2. Alex Lowes Kawasaki 1:41,657 + 0,191 sec 3. Leon Haslam Honda 1:41,716 + 0,250 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:41,812 + 0,346 5. Garrett Gerloff Yamaha 1:41,872 + 0,406 6. Loris Baz Ducati 1:41,974 + 0,508 7. Scott Redding Ducati 1:41,986 + 0,520 8. Michael Rinaldi Ducati 1:42,099 + 0,633 9. Alvaro Bautista Honda 1:42,115 + 0,649 10. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,172 + 0,706 11. Michael vd Mark BMW 1:42,324 + 0,858 12. Isaac Vinales Kawasaki 1:42,776 + 1,310 13. Leandro Mercado Honda 1:42,980 + 1,514 14. Axel Bassani Ducati 1:43,029 + 1,563 15. Eugene Laverty BMW 1:43,157 + 1,691 16. Jonas Folger BMW 1:43,321 + 1,855 17. Christophe Ponsson Yamaha 1:43,905 + 2,439 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,937 + 2,471 19. Samuele Cavalieri Ducati 1:44,313 + 2,847 20. Tito Rabat Kawasaki 1:44,352 + 2,886 21. Gabriele Ruiu BMW 1:44,468 + 3,002 22. Loris Cresson Kawasaki 1:44,775 + 3,309 23. Lachlan Epis Kawasaki 1:45,498 + 4,032