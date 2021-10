So gut wie sicher: Leon Haslam (38) zurück in BSB

2018 wurde Leon Haslam Britischer Superbike-Meister, 2022 werden wir ihn erneut in dieser Serie sehen. «In der Weltmeisterschaft gibt es kaum noch ein konkurrenzfähiges Motorrad», sagt der Engländer.

307 Rennen hat Leon Haslam bislang in der Superbike-WM bestritten und für die sechs Hersteller Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Suzuki insgesamt 45 Podestplätze erobert, darunter fünf Siege. 2010 war er auf Suzuki hinter Max Biaggi (Aprilia) Vizeweltmeister.

Doch inzwischen ist klar: Die WM-Karriere des inzwischen 38-Jährigen ist nach den Rennen in Portimao an diesem Wochenende, Mitte Oktober in Argentinien und Ende November in Indonesien vorbei. Denn das Honda-Werksteam nimmt einen drastischen Kurswechsel vor und bietet 2022 mit Iker Lecuona (21) und Xavier Vierge (24) das jüngste Fahrerduo auf.

Dass es Haslam auch mit bald 40 immer noch drauf hat, lässt er ab und zu aufblitzen, wie mit Rang 4 in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag in Portimao. Auf die Bestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki) verlor er nur 0,25 sec. Und das, obwohl er seine Fireblade im ersten Training nach einem Abflug in Kurve 8 komplett verschrottete.

«Wenn ich nicht bei Honda bleiben kann, dann gehe ich wahrscheinlich in BSB zurück», erzählte Haslam am Freitag im Autodromo do Algarve nahe Portimao. «Es gibt kaum eine Möglichkeit, hier auf einem konkurrenzfähigen Motorrad zu sitzen. Wenn ich nicht in einer Situation bin, in der ich jedes Wochenende um die Top-5 oder Podestplätze kämpfen kann, dann gibt es keinen Grund mehr für mich, länger hier zu sein. Das ist schwierig, weil ich zum Beispiel im FP2 am Freitag Dritter war, ich kann also immer noch schnell sein.»

Bezüglich des Herstellers in BSB, ist Haslam für alles offen. «Noch habe ich mit niemandem gesprochen, auch wenn ich wie jedes Jahr einige Angebote habe», sagte der Engländer. «Die kommenden Wochen schaue ich mir an, was sich für meine Zukunft bietet. Honda und Kawasaki haben einen Platz in meinem Herzen. Deshalb schließe ich nicht aus, dass ich bei Honda bleibe. Eines meiner Ziele war, mit ihnen das Suzuka Eight Hours zu gewinnen. Das hat wegen Covid aber nicht stattgefunden.»

Ergebnis Superbike-WM, Portimao, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:41,466 min 2. Alex Lowes Kawasaki 1:41,657 + 0,191 sec 3. Leon Haslam Honda 1:41,716 + 0,250 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:41,812 + 0,346 5. Garrett Gerloff Yamaha 1:41,872 + 0,406 6. Loris Baz Ducati 1:41,974 + 0,508 7. Scott Redding Ducati 1:41,986 + 0,520 8. Michael Rinaldi Ducati 1:42,099 + 0,633 9. Alvaro Bautista Honda 1:42,115 + 0,649 10. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,172 + 0,706 11. Michael vd Mark BMW 1:42,324 + 0,858 12. Isaac Vinales Kawasaki 1:42,776 + 1,310 13. Leandro Mercado Honda 1:42,980 + 1,514 14. Axel Bassani Ducati 1:43,029 + 1,563 15. Eugene Laverty BMW 1:43,157 + 1,691 16. Jonas Folger BMW 1:43,321 + 1,855 17. Christophe Ponsson Yamaha 1:43,905 + 2,439 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,937 + 2,471 19. Samuele Cavalieri Ducati 1:44,313 + 2,847 20. Tito Rabat Kawasaki 1:44,352 + 2,886 21. Gabriele Ruiu BMW 1:44,468 + 3,002 22. Loris Cresson Kawasaki 1:44,775 + 3,309 23. Lachlan Epis Kawasaki 1:45,498 + 4,032