Yamaha lässt Toprak im Stich – unverschuldeter Sturz!

Zum zweiten Mal in dieser Saison streikte die Yamaha R1 des bislang fehlerfreien Toprak Razgatlioglu. Der 24-Jährige hatte Glück, dass sein daraus resultierender Abflug im zweiten Superbike-Rennen in Portimao glimpflich

Was für eine Superbike-Saison! Durch den Sturz von Jonathan Rea (Kawasaki) im ersten Hauptrennen im Autodromo do Algarve am Samstagnachmittag wuchs der Vorsprung von Toprak Razgatlioglu von 20 auf 45 Punkte. Als der Nordire im Sprintrennen am Sonntagvormittag erneut in Führung liegend und selbstverschuldet crashte, erhöhte sich Topraks Vorsprung sogar auf 49 Punkte – denn im Regen wurde der Türke lediglich Sechster.

In diesem Moment waren viele Beobachter der Meinung: Das war’s, die WM ist gelaufen. Doch bereits im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag änderte sich die Situation dramatisch. Rea, Razgatlioglu und Scott Redding (Aruba.it Ducati) zeigten erneut ein fantastisches Rennen mit vielen Überholmanövern, als Toprak in Runde 10 an zweiter Stelle liegend ohne Vorwarnung stürzte!

Der Kotflügel der Yamaha war gebrochen, wurde nach vorne und unter den Reifen gezogen und zerschmettert, in diesem Moment klappte Razgatlioglu sofort das Vorderrad ein und er flog mit Highspeed von der Piste.

Weil Rea das Rennen mit 5,425 sec Vorsprung auf Redding souverän gewann, konnte der Weltmeister seinen Rückstand auf Razgatlioglu auf 24 Punkte reduzieren. Jetzt kann er seinen Titel wieder aus eigener Kraft verteidigen und zum siebten Mal in Folge Weltmeister werden.

Weil das Motorrad bei Topraks Sturz schwer beschädigt wurde, lässt sich nicht nachvollziehen, ob der Kotflügel brach oder nicht richtig befestigt war. Auf jeden Fall war es das zweite Mal in dieser Saison nach Barcelona (Elektronik), dass der WM-Leader von einem technischen Gebrechen an seiner R1 gestoppt wurde.

«Ich hätte wieder um den Sieg kämpfen können», hielt Toprak fest. «Jedes Mal, wenn ich in diesem Jahr einen Vorsprung habe, passiert etwas. Ich bin deswegen aber nicht böse, das war einfach großes Pech. Was mich wundert: Wenn der Kotflügel bricht, dann passiert das normal auf der Geraden, wir fahren hier 310 km/h schnell. Aber es geschah in der letzten Kurve. Die Wheelie-Kontrolle arbeitete auch nicht richtig, ich musste das über den Gasgriff regeln. Deshalb war Johnny in Kurve 11 so schnell, da musste ich immer vom Gas. Mir geht es gut nach dem Sturz, ich habe mir nichts gebrochen. Jetzt konzentriere ich mich auf das nächste Rennen und kämpfe dann wieder. Ich schaue nach vorne, nicht zurück. In Argentinien will ich wieder gewinnen, ich mag diese Strecke. Ich hoffe nur, dass der Asphalt dieses Mal gut ist.»

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 5,425 sec 3. Loris Baz Ducati + 8,905 4. Andrea Locatelli Yamaha + 12,289 5. Garrett Gerloff Yamaha + 13,956 6. Michael vd Mark BMW + 15,289 7. Michael Rinaldi Ducati + 20,639 8. Leon Haslam Honda + 20,933 9. Axel Bassani Ducati + 26,031 10. Eugene Laverty BMW + 26,276 11. Leandro Mercado Honda + 31,493 12. Isaac Vinales Kawasaki + 41,117 13. Kohta Nozane Yamaha + 42,583 14. Christophe Ponsson Yamaha + 48,074 15. Jonas Folger BMW + 51,009 16. Samuele Cavalieri Ducati + 57,467 Out Alvaro Bautista Honda Out Gabriele Ruiu BMW Out Toprak Razgatlioglu Yamaha Out Tito Rabat Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Loris Cresson Kawasaki