Protest von Honda gegen Loris Baz: Rang 3 aberkannt!

In der vorletzten Runde des zweiten Superbike-WM-Rennens in Portimao kam es zu einer Kollision zwischen Alvaro Bautista (Honda) und Loris Baz (Go Eleven Ducati). Das FIM WorldSBK Stewards Panel bestrafte den Franzosen.

Rundenlang duellierten sich Alvaro Bautista und Loris Baz im zweiten Hauptrennen im Autodromo do Algarve um den dritten Platz hinter Jonathan Rea (Kawasaki) und Scott Redding (Aruba.it Ducati).



In der vorletzten Runde der große Showdown: Bautista bremste sich innen an Baz vorbei, konnte die Linie aber nicht halten. Das erlaubte dem Franzosen innen zu kontern, am Kurvenscheitel kam es zur Kollision, als Bautista von außen kommend nach innen zog. Daraufhin rutschte Bautista aus und landete im Kiesbett.

Die meisten Beobachter halten das für einen normalen Rennunfall.



Doch Honda legte gegen Baz Protest ein, mit der Begründung, er wäre auf der weißen Linie gewesen, als er innen Bautista überholte und dabei mit ihm kollidierte. Der Videobeweis belegt dies. In erster Instanz folgte das FIM WorldSBK Stewards Panel der Argumentation von HRC-Teammanager Leon Camier und aberkannte Baz den dritten Platz.



Das Team Go Eleven Ducati ging sofort in Berufung, konnte die Offiziellen aber nicht umstimmen, womit die Entscheidung endgültig ist. Baz wurde um einen Platz zurückgestuft und ist damit Vierter. Andrea Locatelli (Pata Yamaha) erbte den dritten Platz. Honda profitiert in keiner Weise von dieser Strafe, womit sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Protests stellt.

Ergebnis SuperbikeWM, Portimão, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Michael vd Mark BMW 2. Scott Redding Ducati + 5,330 sec 3. Loris Baz Ducati + 7,066 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,264 5. Alvaro Bautista Honda + 9,753 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,745 7. Axel Bassani Ducati + 19,047 8. Garrett Gerloff Yamaha + 19,115 9. Eugene Laverty BMW + 20,901 10. Isaac Vinales Kawasaki + 28,977 11. Leandro Mercado Honda + 31,057 12. Samuele Cavalieri Ducati + 38,997 13. Jonas Folger BMW + 41,330 14. Tito Rabat Kawasaki + 51,079 15. Gabriele Ruiu BMW + 55,894 16. Christophe Ponsson Yamaha + 56,194 17. Lachlan Epis Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Kohta Nozane Yamaha Out Jonathan Rea Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Loris Cresson Kawasaki

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 5,425 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 12,289 4. Loris Baz Ducati + 12,300 5. Garrett Gerloff Yamaha + 13,956 6. Michael vd Mark BMW + 15,289 7. Michael Rinaldi Ducati + 20,639 8. Leon Haslam Honda + 20,933 9. Axel Bassani Ducati + 26,031 10. Eugene Laverty BMW + 26,276 11. Leandro Mercado Honda + 31,493 12. Isaac Vinales Kawasaki + 41,117 13. Kohta Nozane Yamaha + 42,583 14. Christophe Ponsson Yamaha + 48,074 15. Jonas Folger BMW + 51,009 16. Samuele Cavalieri Ducati + 57,467 Out Alvaro Bautista Honda Out Gabriele Ruiu BMW Out Toprak Razgatlioglu Yamaha Out Tito Rabat Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Loris Cresson Kawasaki