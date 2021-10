Portimão, Superpole-Race: BMW-Sieg! Rea stürzt erneut

Mit einem weiteren kapitalen Fehler im Superpole-Race entwickelt sich das Superbike-Meeting in Portimão für Jonathan Rea (Kawasaki) zum Fiasko. Den Sieg im Nassen räumte Michael van der Mark für BMW ab.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Die Bedingungen waren nach einem Regenschauer im Warm-up schwer einzuschätzen. Bei Start in das Superpole-Race um 11 Uhr Ortszeit war die Strecke komplett nass, dazu wehte ein kräftiger Wind. Alle Fahrer wählten für den Sprint Regenreifen.

Wie im ersten Lauf starteten Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Leon Haslam (Honda) aus der ersten Reihe. Die beste Ducati war die von Scott Redding auf Startplatz 4. Mit Michael van der Mark auf der fünften Position hatte auch BMW einen schnellen Mann vorne dabei. Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) erreichte in der Superpole nur Startplatz 19.



Razgatlioglu gewann den Start, doch im Nassen war der Yamaha-Star noch nie besonders sicher und fiel schnell zurück. Die Führung übernahm noch in der ersten Runde Jonathan Rea, doch der Kawasaki-Pilot stürzte wenige Kurven später erneut.

Während Razgatlioglu bis auf Platz 6 durchgereicht wurde, setzte sich van der Mark an der Spitze gegen Redding durch und fuhr einen ungefährdeten Sieg für BMW ein. Es ist der erste Sieg für den bayerischen Hersteller seit Chaz Davies am 1. September 2013 auf dem Nürburgring.



Auf dem Podium wurde van der Mark von den Ducati-Piloten Redding und Loris Baz (Go Eleven) flankiert.

Nachdem Haslam als Vierter bei einem Überholmanöver gegen Baz stürzte, brachte Alvaro Bautista die beste Honda auf Platz 5 ins Ziel.



Jonas Folger kam mit großem Rückstand auf der 13. Position ins Ziel.



Neben Rea und Haslam stürzte auch Kotha Nozane (Yamaha) und Michael Rinaldi (Ducati). Der Ducati-Pilot wurde ins Medical-Center transportiert.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Haslam und Rea. Dann Locatelli, Redding und van der Mark. Folger auf 17.

Runde 1: Rea und Redding vorbei an Razgatlioglu, doch Rea stürzt wenige Kurven später. Auch Rinaldi gestürzt.

Runde 2: Redding führt vor van der Mark, der in 1:55,487 min die schnellste Rennrunde fährt. Razgatlioglu (3.) bereits 1,7 sec zurück. Baz (4.) holt massiv auf den Türken auf.

Runde 3: Van der Mark am Hinterrad von Redding. Baz vorbei an Razgatlioglu auf Platz 3. Haslam Fünfter, Folger auf 15.

Runde 4: Van der Mark nutzt einen Fehler von Redding und übernimmt die Führung. Razgatlioglu fällt hinter Haslam und Locatelli auf Platz 6 zurück.

Runde 5: Van der Mark mit schnellster Rennrunde in 1:54,895 min um 2,3 sec vor Redding. Bautista vorbei an Razgatlioglu auf Platz 6.

Runde 6: Baz unter Druck von Haslam. Beide sind schneller als Redding (2.) auf. Sturz von Nozane.

Runde 7: Van der Mark 3,5 sec vor Redding, dann Baz und Haslam. Razgatlioglu weiter auf Platz 7.

Runde 8: Haslam gestürzt. Baz verliert dadurch den Anschluss an Redding.

Runde 9: Van der Mark kann sich nur noch selbst schlagen. Bautista (5.) am Hinterrad von Locatelli (4.). Folger auf Platz 13.

Letzte Runde: Van der Mark siegt vor Redding und Baz. 6. Razgatlioglu, 13. Folger