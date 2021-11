Unlösbares Problem? Leon Haslam verhandelt intensiv

Honda-Werksfahrer Leon Haslam bestreitet am Sonntag in Indonesien sein letztes Rennen als Stammpilot in der Superbike-WM. SPEEDWEEK.com verriet er, was er sich für die Zukunft vorstellt.

Läuft alles glatt, fährt Leon Haslam am Sonntag auf dem neuen Pertamina Mandalika Circuit auf der Insel Lombok sein 316. Rennen in der Superbike-WM – und das letzte als Stammpilot. Denn die Plätze im Honda-Werksteam besetzen im nächsten Jahr die beiden Spanier Iker Lecuona (21) und Xavier Vierge (24).



Mit 38 Jahren und 5 Monaten fand Haslam für 2022 keinen Platz in einem WM-Spitzenteam und muss sich sportlich neu orientieren. Schon länger steht fest, dass er in die Britische Superbike-Meisterschaft zurückkehrt, die er 2018 auf Kawasaki gewann.

«Ich wäre gerne in der Lage, nicht nur BSB oder Endurance-WM zu fahren», erzählte Haslam SPEEDWEEK.com in Indonesien im persönlichen Gespräch. «Ich habe für beide Meisterschaften Optionen mit verschiedenen Marken, seit vier Wochen führe ich intensive Gespräche. Ich würde gerne beide Meisterschaften bestreiten, es gibt aber eine Terminüberschneidung zwischen Le Mans und BSB. Ich würde nicht direkt für einen Hersteller fahren, weder in BSB noch in Endurance. Und alle Teams wollen, dass ich mich ganz ihrer Meisterschaft verschreibe. Jetzt suche ich nach einer Lösung, in der ich frei bin in meinen Entscheidungen.»

«Wollte ich nur BSB fahren, könnte ich für Ducati unterschreiben, für eines der besten Teams in England», hielt der Vizeweltmeister von 2010 fest. «Bei ihnen könnte ich Britischer Meister werden. Aber ich möchte mehr. Ich möchte einige WM-Läufe bestreiten und bei einem Hersteller in die Entwicklung eingebunden sein. Das ist spannender, als nur Britischer Meister zu werden.»

Haslam spricht für BSB mit den Top-Teams von Ducati, Honda, BMW und Kawasaki. Für die japanischen Hersteller sowie BMW könnte er auch Endurance fahren.



«Was immer ich wähle, ich will konkurrenzfähig sein, Spaß haben und Rennen gewinnen», unterstrich Haslam. «Die Kawasaki kenne ich von früher. Ducati hat ein sehr starkes Motorrad, das wäre aber nur für BSB. Wenn ein Hersteller mich und meine Erfahrung respektiert, dann könnte ich BSB und Endurance fahren und bei der Entwicklung helfen. Wenn sie kein Interesse an mir haben, dann bleibe ich in England und gewinne den britischen Titel.»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Vinales?



Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), ?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt