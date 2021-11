Warum Iker Lecuona unbedingt in die SBK-WM wollte

Gemeinsam mit Xavier Vierge bildet Iker Lecuona in der Superbike-WM 2022 das Werksteam der Honda Racing Corporation. Der Spanier erklärt, warum keine andere Serie für ihn in Frage kam.

Obwohl Iker Lecuona erst zwei MotoGP-Jahre bestritten hat, kehrt er dem GP-Zirkus vorerst den Rücken zu. Der junge Spanier, der 30 Rennen in der WM-Königsklasse fuhr, wird künftig als Honda-Werksfahrer in der Superbike-WM antreten. Dort erwartet ihn eine besonders große Herausforderung.

Zum ersten Mal ist der Rennfahrer aus Valencia, der bisher in der Welt der Prototypen unterwegs war, in einer seriennahen Weltmeisterschaft unterwegs. Sowohl die Pirelli-Reifen, als auch einige der Austragungsorte und die meisten seiner Gegner kennt er noch nicht. Dennoch ist er überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com antwortete Lecuona auf die Frage, ob ein Wechsel in die Moto2-WM, um Schwung für einen neuerlichen Aufstieg in die MotoGP-Klasse zu holen, eine Option für ihn gewesen sei: «Niemals, ich mag keine kleinen Motorräder. Ich war auch nie in der Moto3-Klasse unterwegs.»

«Sobald ich von der Moto2 in die MotoGP aufstieg, fühlte ich mich auch gleich wohl. Als mir dann gesagt wurde, dass ich nicht mit meinem Team weitermachen konnte, sagte ich meinem Manager gleich, dass er sich nicht in der Moto2 nach einem Platz umschauen soll», betont der WM-Zwanzigste der letzten beiden Jahre.

«Denn für mich war klar, dass ich nicht in eine Meisterschaft wechselt wollte, in der ich keinen Kampfgeist entwickeln würde. Deshalb zog ich es vor, den GP-Zirkus zu verlassen», erklärt Lecuona, und stellt klar: «Ich hatte mehrere Möglichkeiten, wer ich denke, die klügste und folgerichtige Option ist die, die ich gewählt habe.»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)

Barni Ducati: Luca Bernardi (I)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)

Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac VerdNatura Kawasaki: Sykes? Vinales?

Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), König?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt