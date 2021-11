Trotz Privatauftritt: 3. Yamaha-Team will fortfahren

Yamaha ist der erfolgreichste Hersteller der Superbike-WM 2021, neben dem Fahrertitel wurde auch die Team- und Herstellerwertung gewonnen. Trotzdem gibt es auch 2022 nur ein Kundenteam.

Seit 2019 tritt Yamaha in der Superbike-WM mit einer Doppelspitze an: Neben dem Pata-Werksteam genießt auch GRT die Unterstützung des japanischen Herstellers und hat fast identisches Material.



2019 und 2020 war noch das Yamaha-Kundenteam Ten Kate dabei. Doch die Niederländer konzentrierten sich dieses Jahr auf die Supersport-WM, welche sie mit Domi Aegerter überragend gewannen. Die mittelfristigen Ziele: 2022 den Titel verteidigen und 2023 in die Superbike-WM zurückkehren.

Als die Truppe aus Nieuwleusen ausstieg, kam das Team Gil Motor Sport. Dieses gehört Jean-Christophe Ponsson, dem Vater von Rennfahrer Chris, der dieses Jahr WM-20. wurde und 36 Punkte eroberte. Der 25-Jährige hat sich im Lauf der Saison deutlich gesteigert und es in Barcelona und Estoril sogar in die Top-10 geschafft.

«Ich hoffe, dass ich so weitermachen und auf dem gleichen Motorrad und im gleichen Team bleiben kann», sagte Ponsson gegenüber SPEEDWEEK.com. «Zur Saisonmitte haben wir die Crew gewechselt. Wenn wir in der Superbike-WM weitermachen, dann wie gehabt – ich brauche diese Stabilität.»

Vor der Saison 2021 hatte sich Gil Motor Sport mit Alstare verbündet, dem bekannten Team von Francis Batta. Der Belgier hatte große Pläne, wollte für 2022 auf zwei Piloten aufstocken und einen Spitzenfahrer engagieren. Doch Batta hat große gesundheitliche Probleme, ihm wurde schnell klar, dass er sich nicht wie gewünscht einbringen kann. Mitte Juli kam es zum Bruch, Batta und Alstare zogen sich aus dem Projekt zurück.

«Ich ging davon aus, dass mir Francis und Alstare helfen würden», bemerkte Ponsson. «Sein Team hat viel Erfahrung, durch die Neuorganisation sollte ein großer Schritt nach vorne gelingen. Das war aber in keiner Weise der Fall, dazu hat sein Gesundheitszustand viel beigetragen. Er muss auf sich schauen. Für Most haben wir dann die Crew gewechselt und waren auf Anhieb besser. Ich glaube, dass ich dann entspannter war. Wegen der Situation mit Francis hatten wir viel Aufmerksamkeit.»

Gil Motor Sport wird auch 2022 als Privatteam antreten. «Wie groß der Unterschied zu den Werksmaschinen ist, kann ich gar nicht genau sagen», so Ponsson. «Unser Chassis ist anders, viele Teile an unserem Motorrad sind anders. Ich würde sagen, wir sind mit allem einen oder zwei Schritt hinterher. Aber das ist okay, zuerst muss ich an mir arbeiten und lernen. Zu Beginn der Saison lag ich zu weit zurück, habe mich dann aber stark verbessert. Ich schaffte es in die Top-10 und konnte mit Fahrern kämpfen, denen ich zu Saisonbeginn nicht mal eine Runde hinterherfahren konnte.»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)





Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)





BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)





Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Sykes? Vinales?



Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), König?





Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt